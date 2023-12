M arszałek Szymon Hołownia mówił we wtorek, że należy "zmienić regulamin Sejmu w kwestii tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania premiera, by nie wybierać go tak, jak papieża w XIX wieku, tylko za pomocą współczesnych systemów, które wskażą, jak kto głosował". To de facto ma ułatwić wybór Donalda Tuska na premiera i tym izba zajęła się w środę. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja.





Ta zmiana ułatwi wybór Tuska na premiera. Posłowie PiS wściekli się podczas debaty

Natalia Kamińska

Marszałek Szymon Hołownia mówił we wtorek, że należy "zmienić regulamin Sejmu w kwestii tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania premiera, by nie wybierać go tak, jak papieża w XIX wieku, tylko za pomocą współczesnych systemów, które wskażą, jak kto głosował". To de facto ma ułatwić wybór Donalda Tuska na premiera i tym izba zajęła się w środę. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja.