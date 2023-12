Które nazwiska pożegnają się z TVP? Nowe informacje o kolejnych zwolnieniach na Woronicza

Byliśmy pierwszymi, którzy poinformowali o nadchodzącym odejściu Danuty Holeckiej z programu "Wiadomości". Teraz pojawiają się informacje, że to nie jedyna zmiana kadrowa w TVP. Inny serwis podał, że oczekiwane są dalsze przetasowania, dotyczące zarówno znanych twarzy z programu "Pytanie na śniadanie", jak i pracowników TVP Info.

Pod koniec listopada nasi informatorzy w TVP potwierdzili anonimowo, że dokumenty związane z odejściem Danuty Holeckiej zostały już podpisane. Takie informacje otrzymaliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

Prezenterka ma odejść za porozumieniem stron, z rocznym okresem wypowiedzenia. Jak usłyszeliśmy, obecna szefowa "Wiadomości" będzie otrzymywać przez ten czas "spore wynagrodzenie".

Znana twarz PiS-owskiej propagandy ma 12 lub 13 grudnia poprowadzić swoje ostatnie wydanie wieczornego programu informacyjnego. Później Holecka ma zniknąć, jak niebawem całe "Wiadomości".

Tymczasem dwa niezależne źródła związane z telewizją potwierdziły serwisowi Plotek informacje o nowych zwolnieniach w TVP. Redakcja zwróciła się z zapytaniem w tej sprawie do rzecznika, jednak do czasu opublikowania artykułu nie otrzymała odpowiedzi.

– Wkrótce z pracą w TVP żegna się Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska, Anna Popek, Tomasz Wolny, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek. Oni za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Matyszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie – przekazał informator.

Zaskakujące jest, że niektórzy z pracowników, którzy mieli opuścić TVP, wciąż figurować mają w grafiku. Źródło serwisu tłumaczy, że ma to na celu uniknięcie rozgłosu wokół ich odejścia.

Opczowska, mimo trudnej sytuacji, na razie nie zamierza ogłaszać swojego odejścia z programu "Pytanie na śniadanie", który prowadziła przez ostatnie lata. W rozmowie z Plotkiem powiedziała tylko: "Nic o tym nie wiem. Na pewno się nigdzie nie wybieram".

Anna Popek w komentarzu udzielonym Pudelkowi także zdementowała doniesienia o swoim zwolnieniu, potwierdzając, że nadal jest zatrudniona w Telewizji Polskiej. – Nic mi o tej sprawie nie wiadomo. Jestem pracownikiem TVP – powiedziała prezenterka.

Ida Nowakowska również nie omieszkała nawiązać do pojawiających się informacji, zaznaczając, że tego rodzaju spekulacje są wymierzone w szkodzenie wizerunkowi TVP.

"Wiadomości" TVP do całkowitej likwidacji? Taki jest plan

Choć przysłowie przestrzega przed "dzieleniem skóry na niedźwiedziu", to ta, która pokrywa TVP, ma być już całkowicie podzielona. Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że w blokach startowych do objęcia jednego z kluczowych stanowisk jest już Tomasz Sygut.

To właśnie on miałby odpowiadać za informację i publicystykę, ale też nadzorować m.in. Telewizyjną Agencję Informacyjną (TAI). To właśnie tej podlegają "Wiadomości" TVP 1, "Panorama" TVP 2, a także TVP Info.

Tymi, którzy odpowiadają za to, co trafia do widzów i czytelników, są w mediach wydawcy. Te stanowiska też już mają być w "nowej" TVP obsadzone. Właśnie do przyszłych wydawców udało się zresztą dotrzeć "Wyborczej" i to oni zapowiedzieli, że miotła, którą nowa władza posprząta po starej, sięgnie bardzo głęboko. – Nic, co było do tej pory, nie zostanie – cytuje go gazeta.

Jak czytamy w relacjach osób, które mają zawiadywać programami, wiele wskazuje na to, że nie przetrwa nawet nazwa "Wiadomości". – Tak, mamy pomysł na nową nazwę, ale za wcześnie (żeby - red.) go ujawniać – czytamy w relacji.

Dotychczasowa nazwa ma budzić fatalne skojarzenia, od których nowa władza chce się odciąć. – Jest skompromitowana, nie do uratowania – komentuje rozmówca gazety.