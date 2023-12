"I tak jestem funkcjonariuszką". Ostre starcie Holeckiej w studiu TVP

Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej ostro ripostował Danutę Holecką w programie "Minęła 20". Ta w ironiczny sposób odpowiadała na docinki. – No tak, ja i tak jestem funkcjonariuszką. Wszyscy jesteśmy politycznymi funkcjonariuszami. Wolne media są na Wiertniczej – powiedziała. Prowadząca "Wiadomości" TVP ma odejść ze stacji w 12 grudnia.

Danuta Holecka w TVP: I tak jestem funkcjonariuszką. TVP Info / Screen

– Pan Rachoń, członek Prawa i Sprawiedliwości przebrany za dziennikarza. Wszystko za 7 mld zł, za które można było oddłużyć szpitale. Pani jeszcze lata całe pracowała za poprzedniej władzy. Ja czasami nie mogę uwierzyć, co pani czyta na paskach, prowadząc "Wiadomości" pisanych przez funkcjonariuszy PiS – powiedział Piotr Borys w programie "Minęła 20".

– Polacy zasługują na obiektywne media. Telewizja publiczna szczuła wyłącznie na lidera opozycji, Donalda Tuska. Podpalała wspólnotę polską. To, co stało się przecież z Magdaleną Filiks... Mówię to z pełną świadomością do pana Kłeczka, Rachonia, Graczaka – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Danuta Holecka stanowczo zareagowała na słowa gościa. – Proszę nie obrażać kolegów. W jakim świetle pan mnie stawia? Jak ja mam ich obronić? No tak, ja i tak jestem funkcjonariuszką. A może ja (tworzyłam paski "Wiadomości - red.)? Już czytam, że ja wszystko pisałam, tworzyłam. I niech tak będzie, ja biorę tę odpowiedzialność na siebie – odparła.

– Dobra, panowie. Ja nie pozwalam na to, żeby obrażać moich kolegów. Proszę iść i im to powiedzieć. Ja muszę bronić moich kolegów, bo to moi koledzy z pracy. Ja nie mam do nich tego typu zarzutów – dodała.

– Dobrze, wszyscy jesteśmy politycznymi funkcjonariuszami. Wolne media są na Wiertniczej (przy ul. Wiertniczej w Warszawie leży biuro TVN - red.) – podsumowała.

Danuta Holecka odchodzi z TVP

Jeszcze tydzień temu poinformowaliśmy, że według naszych nieoficjalnych ustaleń Danuta Holecka odchodzi z TVP. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – powiedział nasz informator.

Skontaktowaliśmy się z samą zainteresowaną. Poirytowana Holecka w pierwszych słowach rzuciła, że to bzdura. A potem stwierdziła, że jednak nie chce sprawy komentować i dodała, że możemy sobie pisać, co chcemy. Podkreśliła, że nie ma obowiązku komukolwiek się tłumaczyć.

O odejście Holeckiej zapytaliśmy także biuro prasowe TVP. Poproszono nas o wysłanie maila w tej sprawie. Cały czas czekamy na odpowiedź. W miniony poniedziałek te ustalenia potwierdził branżowy portal Wirtualnemedia.pl również powołując się na swoje źródła.

Z tej okazji internauci założyli na Facebooku wydarzenie pt. "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich "Wiadomości" z Danutą Holecką".

"Danuto, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto zrobi audyt (w TVP). Albo komisję śledczą. Już teraz jednak można powiedzieć, że odchodząc z "Wiadomości" będziesz cierpieć za miliony. I nie chodzi tylko o liczbę złamanych serc" – podsumowała w swoim felietonie Anna Dryjańska.