Świetna wiadomość dla fanów "Listów do M."! Kiedy do kin wejdzie 6. część świątecznej komedii?

Joanna Stawczyk

"Listy do M." stały się prawdziwym fenomenem. Produkcja z gwiazdorską obsadą (Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak i wielu innych) jest dziś tak jak "Kevin sam w domu", czyli obowiązkową pozycją do obejrzenia podczas bożonarodzeniowego okresu. Dotychczas wyszło pięć części. Twórcy serii ogłosili, że będą nagrywać kolejną odsłonę popularnej polskiej komedii. Czy wiadomo, kiedy "Listy do M. 6" pojawią się w kinach?