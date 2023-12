Informacja, do której jako pierwsza dotarła redakcja naTemat.pl, zelektryzowała Polaków. Danuta Holecka, główna twarz propagandy PiS, ma odejść z TVP. Część obywateli przyjęła tę wieść z ulgą, bardzo szybko zareagowali też internauci. Na Facebooku powstało wydarzenie: "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Holecką".

Danuta Holecka odchodzi z "Wiadomości"? Internauci już organizują pożegnanie Fot. Zrzut ekranu / vod.tvp.pl

"Szanowni Państwo, to straszne – Niekwestionowana Królowa Polskiego Kineskopu odchodzi! Bądźmy z Nią w trakcie jej ostatniego występu! Bijmy rekord oglądalności dla Danuty!" – czytamy w opisie wydarzenia "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Holecką" na Facebooku. Pojawił się też hasztag #DanutaNieOdchodź!.

Danuta Holecka odchodzi z "Wiadomości" TVP? Internauci już organizują pożegnanie

"Narodowe Oglądanie" zaplanowano na wtorek 12 grudnia, jednak inicjatorzy akcji zaznaczyli, że data może się jeszcze zmienić. Na wydarzenie odpowiedziało do tej pory ponad 29 tys. użytkowników.

Informacje są jeszcze nieoficjalne, ale zostały potwierdzone w wielu źródłach i wszystko wskazuje na to, że 12 grudnia – dzień przed planowanym zaprzysiężeniem Donalda Tuska na premiera – szefowa "Wiadomości" i jedna z głównych twarzy propagandy PiS ostatnich lat pożegna się z TVP.

Informację na ten temat jako pierwsza podała w czwartek redakcja naTemat.pl. Usłyszeliśmy to w dwóch niezależnych źródłach w Telewizji Polskiej. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – powiedział nasz informator.

Jedno z naszych źródeł zauważa, że Holecka będzie otrzymywać przez ten czas spore wynagrodzenie. O jej odejście zapytaliśmy biuro prasowe TVP. Poproszono nas o wysłanie maila w tej sprawie. Cały czas czekamy na odpowiedź.

A co na to Danuta Holecka? Poirytowana w pierwszych słowach stwierdziła, że to bzdura. Po chwili dodała, że jednak nie chce sprawy komentować. Powiedziała też, że "możemy sobie pisać, co chcemy".

Jeszcze 27 października Wp.pl informowała, że Danuta Holecka nie zamierza odchodzić ze stanowiska pod presją nowej władzy. Tak twierdzili informatorzy portalu. Jedna z osób powiedziała wtedy: "Ona ma takie podejście, że stoi za ludźmi, z którymi pracuje".

Naczelny Radia Szczecin poszedł w ślady Holeckiej

Przypomnijmy, że jeszcze w kampanii wyborczej z ust Donalda Tuska padło słynne zdanie o tym, że w ciągu 24 godzin "zrobi porządek w mediach publicznych". Zapis na ten temat znajduje się również w 17. punkcie umowy koalicyjnej. "Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne" – tak brzmi dokładnie.

Sprawa z Holecką to jednak niejedyna głośna wiadomość ze świata mediów publicznych w czwartek. Tomasz Duklanowski już złożył wypowiedzenie i przestał być redaktorem naczelnym Radia Szczecin – przekazał "Presserwis". Informację potwierdził prezes rozgłośni Wojciech Włodarski.

Duklanowski miał złożyć oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska. To on jako pierwszy opublikował informację, która wskazała, że to syn posłanki PO Magdaleny Filiks padł ofiarą pedofilskiego ataku. Nastolatek popełnił samobójstwo.

W przeszłości Tomasz Duklanowski zasłynął także m.in. publikacjami oskarżającymi byłego marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego o korupcję. W materiałach jego autorstwa wypowiadali się anonimowi pacjenci (z zawodu Grodzki jest chirurgiem), którzy zarzucali politykowi ten proceder.