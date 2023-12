Te seriale TVP są najczęściej oglądane na Netfliksie. Polacy mają dwóch faworytów

Wirtualne Media opublikowały listę najczęściej oglądanych produkcji Telewizji Polskiej na platformie Netflix. Jak się okazuje, Polacy mają dwóch faworytów, którzy konkurencyjne seriale zostawiają daleko w tyle. Tytuły cieszące się największą popularnością nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

Lista najczęściej oglądanych seriali TVP na Netfliksie. M.in. "Ranczo" Fot. kadr z serialu "Ranczo"

Najczęściej oglądane seriale TVP na Netfliksie

W ofercie Netfliksa znalazła się długa lista seriali telewizyjnych produkcji TVP. Subskrybenci otrzymali dostęp nie tylko do tytułów wojennych, ale również familijnych i kryminalnych.

Zewnętrzna firma Plum Research przygotowała na zlecenie portalu Wirtualne Media listę dzieł Telewizji Polskiej, które pokochali widzowie Netfliksa. Pierwsze miejsce w rankingu oglądalności zajął premierowy sezon serialu "Rodzinka.pl" z Tomaszem Karolakiem, Małgorzatą Kożuchowską i Maciejem Musiałem. Na jego oglądanie przeznaczono łącznie 4 mln godzin.

Miejsca od drugiego do dziesiątego przyznano dziesięciu odsłonom "Rancza" z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem w rolach głównych (od 1,8 mln do 2,6 mln godzin oglądania).

Co ciekawe, "Rodzinka.pl" wylądowała na Netfliksie 31 sierpnia bieżącego roku, czyli zdecydowanie później niż "Ranczo", które zadebiutowało w ofercie serwisu streamingowego 16 grudnia 2020 roku.

Dopiero na 14. pozycji uplasował się tytuł inny niż te dotychczas wymienione, czyli "Archiwista" z Henrykiem Talarem (0,8 mln obejrzanych godzin). 15. miejsce przypadło "Polowaniu na ćmy" (0,5 mln godzin), zaś 16. miejsce - "Bodo" (0,2 mln godzin).

1. "Rodzinka.pl" , 1. sezon (4 mln godzin)

2. "Ranczo" , 1. sezon (2,6 mln godzin)

3. "Ranczo" , 4. sezon (2,3 mln godzin)

4. "Ranczo" , 2. sezon (2,3 mln godzin)

5. "Ranczo" , 5. sezon (2,2 mln godzin)

6. "Ranczo" , 3. sezon (2,2 mln godzin)

7. "Ranczo" , 6. sezon (2 mln godzin)

8. "Ranczo" , 8. sezon (1,9 mln godzin)

9. "Ranczo" , 9. sezon (1,9 mln godzin)

10. "Ranczo" , 10. sezon (1,8 mln godzin)

Nowości na Netfliksie w grudniu 2023

Netflix zadbał o to, żeby pod koniec 2023 roku subskrybenci mieli w czym wybierać. Fani serialu o brytyjskiej rodzinie królewskiej doczekają się finałowych odcinków "The Crown", a na entuzjastów kina akcji będzie czekać "Rebel Moon" w reżyserii Zacka Snydera ("Liga Sprawiedliwości"). A to jeszcze nie koniec – na platformie pojawi się również serial o polskich szlachcicach - "1670". "Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego..." – czytamy we fragmencie oficjalnego 1670", który konwencją przypomina "The Office".

