Andrzej Duda i Donald Tusk odbyli spotkanie w gabinecie Szymona Hołowni. Jako pierwszy spotkanie opuścił premier, jednak parlament opuścił bez żadnego słowa. Chwilę później Sejm opuścił prezydent. Głowa państwa również odmówiła nawet krótkiego komentarza dla prasy. Kancelaria Prezydenta udostępniła krótkie nagranie.

Tusk opuścił spotkanie z Dudą w gabinecie Hołowni. Wymowna reakcja premiera. Fot. Kancelaria Prezydenta

Tusk i Duda wyszli ze spotkania bez słowa. Pojawiło się jednak nagranie

Około 20:30 Donald Tusk opuścił gabinet Szymona Hołowni, gdzie toczyły się rozmowy z Andrzejem Dudą. Szef Platformy Obywatelskiej nie odniósł się do kulis spotkania z prezydentem.

Podobnie zachował się sam prezydent, który wraz ze swoją świtą w ciszy opuścił Sejm.

– To było długie spotkanie. Trwało prawie godzinę, więc to było długie spotkanie. Rozumiem, że wszystkie kwestie zasadnicze, jak zaprzysiężenie rządu premiera Donalda Tuska, zostały dogadane – zareagował na gorąco Marcin Kierwiński w "Kropce nad i".

Kancelaria Prezydenta z kolei udostępniła krótki materiał, na którym widzimy jak Donald Tusk i Andrzej Duda podają sobie ręce, pozują wspólnie do zdjęć, a także prowadzą rozmowę przy stole.

Z kolei prezydencka minister Grażyna Ignaczak-Bandych tuż po głosowaniu potwierdziła wszelkie doniesienia o terminach na zaprzysiężenie rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.

"Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim" – napisała w serwisie "X".

Spotkanie Donald Tusk-Andrzej Duda

O spotkaniu na linii Tusk-Duda w Sejmie w rozmowie na antenie RMF FM powiedział prezydencki minister Marcin Mastalerek.

– Jeśli dziś premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to chyba około godziny 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donalda Tuska i wieczorem w Sejmie będzie prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin – stwierdził.

Podczas konferencji prasowej o terminie zaprzysiężenia rządu powiedział również Szymon Hołownia.

– Andrzej Duda jest zdecydowany, żeby nie przedłużać procedury związanej z powoływaniem rządu. Prawdopodobnie będzie to wcześnie rano. Będzie też miało miejsce spotkania Dudy z Tuskiem i to już oni są gospodarzami tego procesu – wyjaśnił.

Warto podkreślić, że Andrzej Duda był obecny w Sejmie i przyglądał się obradom zarówno, gdy głosowano wotum dla Mateusza Morawieckiego, jak i gdy głosowano wotum dla Donalda Tuska.