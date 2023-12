Błaszczak się nie powstrzymał. Po to jego zdaniem Tusk jedzie do Brukseli

Po wtorkowym exposé Donalda Tuska na mównicę wyszedł Mariusz Błaszczak nazywając wykorzystanie listu samobójcy dla usprawiedliwienia swojej polityki "najpodlejszym, co można zrobić". Skomentował też informację, że nowy szef polskiego rządu jedzie z pilną wizytą do Brukseli.

Błaszczak skrytykował expose Donalda Tuska Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Po wczorajszym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem", dzisiejsza wypowiedź Błaszczaka nie dziwi. Jak powiedział po prezentacji przez nowego premiera składu swojego rządu, jest jasne, po co Tusk jedzie do Brukseli.

– Wiecie dlaczego Donald Tusk tak spieszy się jutro na spotkanie z niemiecką polityk Ursulą von der Leyen, przewodniczącą KE? Po to, aby zameldować: "jawohl, zadanie wykonane" – stwierdził Mariusz Błaszczak w Sejmie.

Błaszczak dodał, że wybór Donalda Tuska to najgorsze, co mogło spotkać Polskę. Słowa przedstawiciela PiS spotkały się z gromkimi brawami z ław jego ugrupowania.

W swoim wystąpieniu Poseł PiS nie omieszkał porównać wczorajszego wystąpienia Mateusza Morawieckiego do tego, które dziś wygłosił Donald Tusk. Zdaniem polityka, w słowach byłego już premiera było więcej konkretów. – Kiedy premier z PiS wchodził na mównicę, wiedzieliśmy, że dotrzyma tego, o czym powie – mówił.

– Dla Tuska polskość to nienormalność, a Sejm to miejsce cierpienia. PiS zawsze przedstawiało konkretny program, który był zawsze realizowany – dodał.

Tusk odczytał manifest Szczęsnego

– Wynoszenie aktu samobójstwa popełnionego w takich okolicznościach do czynu bohaterskiego to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić – powiedział we wtorek Mariusz Błaszczak. – Pan nie ma skrupułów, ale też jest Pan nieuczciwy.

Poseł PiS odczytał też list innego samobójcy - mężczyzny, który w 2011 r. podpalił się przed kancelarią Donalda Tuska.

Słowa Błaszczaka były odpowiedzią na exposé Tuska, w którym wspomniał "wszystkie ofiara przemocy, pogardy, nienawiści i konfliktu" z minionych lat. W tym kontekście mówił on m.in. o Piotrze Szczęsnym, który dokonał aktu samopodpalenia w proteście przeciwko działaniom PiS i zamordowanym na tle politycznym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu. Artykuł w trakcie aktualizacji