Kowalski ujawnił, co przekazał Tuskowi w Sejmie. "Wprost mu o tym powiedziałem"

Nina Nowakowska

We wtorek sejmowe kamery uchwyciły zaskakującą scenę. Zagorzały krytyk Donalda Tuska, Janusz Kowalski z Suwerennej Polski, podszedł do nowego premiera, żeby z nim porozmawiać. Media zachodziły w głowę, czego dotyczyła tajemnicza pogawędka. Dzień później, Kowalski sam wyjawił, o co mu chodziło. Tusk miał przyznać, że pomysł polityka jest ciekawy i warty rozważenia.