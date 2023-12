D o Polski niedługo dotrze antycyklon Fiona, który porządnie zamiesza w pogodzie. Do tej pory mieliśmy do czynienia z układami niskiego ciśnienia, które były odpowiedzialne za ciągłe zachmurzenie i częste opady deszczu ze śniegiem. Teraz sytuacja ma się zmienić, a zmiany mogą wpłynąć na nasze samopoczucie.





Antycyklon Fiona już zmierza do Polski. Duża zmiana wpłynie na samopoczucie

redakcja naTemat

Do Polski niedługo dotrze antycyklon Fiona, który porządnie zamiesza w pogodzie. Do tej pory mieliśmy do czynienia z układami niskiego ciśnienia, które były odpowiedzialne za ciągłe zachmurzenie i częste opady deszczu ze śniegiem. Teraz sytuacja ma się zmienić, a zmiany mogą wpłynąć na nasze samopoczucie.