Kiedy wypłata 800 plus? Nowa szefowa MRPiPS podała konkretny termin

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była gościem ostatniego programu "Kropka nad i" na antenie TVN24. W rozmowie z Moniką Olejnik zdradziła, kiedy planowane jest wprowadzenie świadczenia 800 plus.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zdradziłą, od kiedy polskie rodziny mogą spodziewać się wyższych świadczeń Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Termin wypłat 800 plus wskazany

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oświadczyła na antenie TVN24, że wprowadzenie świadczenia 800 plus dla polskich rodzin planowane jest od 1 stycznia 2024 roku, dementując jednocześnie plotki na temat ograniczania lub wprowadzania nowych progów w programie.

Nie ma wątpliwości co do tego, że nic, co dane, nie zostanie odebrane. Świadczenia dla polskich rodzin zostaną utrzymane – podkreśliła.

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z Moniką Olejnik poruszyła również temat aborcji. – Kobiety nie chcą dzieci, boją się zachodzić w ciążę z kilku powodów. Są to powody takie, jak m.in. niemal całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce – powiedziała.

– Kobiety boją się, że jeśli coś się wydarzy, coś się stanie, to lekarze nie udzielą pomocy – zauważyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazując na zmiany, jakie w prawie wprowadził poprzedni rząd.

ZUS jest przygotowany na zmiany ws. 800 plus

Pod koniec czerwca br. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że zakład będzie przygotowany do zmian w programie 500 plus. – Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS – podkreśliła prof. Uścińska w rozmowie z "Faktem"

Wszystkie pozostałe zasady programu pozostaną takie, jak dotychczas. – Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco - dodała szefowa ZUS.

Podczas konferencji prasowej 10 grudnia br., Donald Tusk zapewniał, że że pieniądze na wypłaty 800 plus są zabezpieczone w budżecie. Jeśli ktoś był już beneficjentem 500 plus, nie musi składać nowego wniosku, aby otrzymać zwaloryzowaną wypłatę 800 plus. Nastąpi to automatycznie.

Aby sprawdzić, kiedy świadczenie zostanie wypłacone, należy zalogować się na stronie internetowej PUE ZUS. Później wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca” oraz zaznaczyć pole: „500 plus wnioski i świadczenia”.

Dni wypłat środków z 800 plus to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. W przypadku, jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazane beneficjentowi dzień wcześniej – podaje serwis Forsal.

