Wystarczył jeden wpis PO. Politycy PiS wściekli się nie na żarty

Platforma Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych wpis o tym, że 2024 rok zacznie się od wypłaty świadczenia 800 plus. "I to jest konkret" – napisała. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpętali w internecie burzę.

Polityków PiS-u oburzył wpis PO o 800 plus Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Wpis PO o 800+. Zareagowała m.in. Szydło

Na piątkowej konferencji prasowej przyszły premier Donald Tusk mówił m.in. o wypłacie pieniędzy ze zrewaloryzowanego programu 500 plus. Kwota ma wzrosnąć do 800 złotych miesięcznie na dziecko, zaś przewodniczący PO zapewnił, że pieniądze na ten cel są zabezpieczone w budżecie.

Jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, w sobotę oficjalne konto Platformy Obywatelskiej w serwisie X powtórzyło słowa szefa formacji, opatrując je odpowiednią grafiką. "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!" – napisano. Wzbudziło to wściekłość wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller stwierdził, że "to konkrety, ale w wykonaniu PiS" i zarzucił PO przypisywanie sobie zasług jego formacji. Wtórują mu m.in. Radosław Fogiel i Waldemar Buda. "Dobrze, że nie napisali, że to ich pomysł" – stwierdził ten ostatni.

"Platforma jeszcze przed utworzeniem swojego rządu zdążyła się wycofać ze swoich obietnic, więc zostaje im chwalenie się wprowadzonym przez rząd PiS programem 800 plus. Nie mają wstydu" – napisała z kolei była premier Beata Szydło.

Wpis Szydło opatrzony został przez użytkowników X dopiskiem kontekstowym przypominającym, że PO proponowała wprowadzenie 800 plus już od 1 czerwca – jednak PiS nie zdecydował się na szybszą waloryzację świadczenia 500 plus. Prawie cała PO głosowała też za przyjęciem 800 plus.

Politycy formacji Donalda Tuska przekonywali, że nie ma powodu, żeby popularnego świadczenia na dzieci nie zwaloryzować od razu – tymczasem zapowiedź z dawna wyczekiwanej waloryzacji 500 plus miała być jednym z silników kampanii wyborczej PiS.

– PiS próbuje grać wszystkimi ważnymi społecznie kwestiami w kontekście wyborów, mówiąc "oni wam zabiorą, a my po wyborach wam damy, jak na nas zagłosujecie" (...). Powiedzenie: "uchwalmy to od 1 czerwca, niech ludzie to dostaną, niech poczują to w kieszeniach, nie wiążcie tego z wyborami", jest obnażeniem intencji PiS-u – mówił w czerwcu w TVN24 rzecznik PO Jan Grabiec.