Niedawno Tomasz Karolak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych bardzo smutne wieści. Znany aktor poinformował, że jego bratanica znajduje się w stanie śpiączki i poprosił swoich fanów o wsparcie dla niej. W odpowiedzi na to internauci natychmiast zaczęli działać.

Tomasz Karolak dziękuje za wsparcie. Bratanica aktora leży w śpiączce

Tomasz Karolak zwykle nie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, ale ostatnio zdecydował się opowiedzieć o smutnym zdarzeniu dotykającym jego rodzinę. Z wielkimi emocjami ogłosił, że córka jego brata znajduje się w szpitalu z powodu pękniętego tętniaka w mózgu, przez co jest w śpiączce.

– Kochani zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walcz – oznajmił.

Następnie zaapelował do swoich obserwatorów o wsparcie dla swojej bratanicy. – Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję "Helenka kochamy cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka kochamy cię" – powiedział Karolak.

W mgnieniu oka społeczność internetowa zareagowała na jego apel. Wkrótce po tym aktor zamieścił nowe nagranie, na którym widać tłum ludzi wołających "Helenka, kochamy cię!".

W poniedziałek (18 grudnia) Karola nagrał kolejną relację na InstaStory, w której podziękował wszystkim życzliwym osobom. Gwiazdor "Listów do M." zaprosił też na mszę w intencji swojej bratanicy.

– Dziękuję za tę moc miłości, która płynie do Heleny. Helenko, kochamy cię. Jeżeli ktoś by chciał, może wysłuchać mszy dominikanów z Jarosławia z klasztoru – przekazał.

– Kochani, bardzo dziękujemy za ten ogrom miłości, który idzie w stronę Heleny. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, bardzo dziękujemy, wiemy, że ona tego bardzo potrzebuje – dodał.

Karolak sam ma dwójkę dzieci. Stara się być dobrym ojcem

Tomasz Karolak niezmiennie od wielu lat pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Może pochwalić się wieloma produkcjami teatralnymi, telewizyjnymi, serialowymi i filmowymi ze swoim udziałem.

Szczególnie bliskie jego sercu są komedie. Zagrał w klasykach takich jak "Testosteron", "Lejdis", "Planecie Singli" czy świątecznych przebojach z serii "Listy do M.". Nie można zapominać o serialu "Rodzinka.pl", który stał się prawdziwym hitem.

Aktor ma za sobą wiele związków, jednak to z Violą Kołakowską doczekał się dwóch pociech. Córka Lena ma 16 lat, a młodszy syn Leon ma 10 lat. Karolak stara się być zaangażowanym i wspierającym ojcem.

Jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" przybliżył, w jakim kierunku poszło jego starsze dziecko. Wcale nie jest to aktorstwo.

"Lenka sama zdecydowała, że chce być w szkole mundurowej. Myśmy przyjęli to pozytywnie, a ona ma szacunek do munduru. Jestem bardzo z tego wyboru zadowolony, bo przecież w mojej rodzinie są tradycje wojskowe: ojciec był wojskowym, mama także pracowała w wojsku. Mój tata też ucieszył się, kiedy okazało się, że jego wnuczka poszła do szkoły mundurowej" – oznajmił.