Premier Donald Tusk poinformował, że były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski nie będzie już reprezentował Polski w Banku Światowym. Jak ogłosił Tusk, zastąpi go minister finansów Andrzej Domański.

Tusk: Kurski nie będzie już reprezentował Polski w Banku Światowym Fot. Artur Barbarowski/East News

We wtorek (19.12) premier Donald Tusk ogłosił, że były prezes TVP Jacek Kurski nie będzie już reprezentować Polski w Banku Światowym. Decyzję o odwołaniu Kurskiego premier zapowiedział rano, jeszcze przed pierwszym posiedzeniem nowego rządu.

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" – przekazał na platformie X.

Jacek Kurski został wyznaczony do reprezentowania Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego bezpośrednio po tym, jak pożegnał się z fotelem prezesa TVP w w grudniu 2022 r.

– Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym, świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce – oznajmił Kurski po ogłoszeniu przez NBP jego nominacji.

Według portalu Money.pl, zarobki wykonawcy telewizyjnej "dobrej zmiany" w Banku Światowym przekraczają równowartość miliona złotych rocznie. Dla polityków Koalicji 15. października przez osiem lat rządów PiS, Kurski stał się symbolem propagandy i upartyjnienia mediów publicznych.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj także: https://natemat.pl/532223,donald-tusk-po-pierwszym-posiedzeniu-rzadu-sa-pieniadze-na-podwyzki?PA=