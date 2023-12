Okuniewska chce być szczera z fanami. Pochwaliła się zdjęciami ze swoją dziewczyną

Ostatnio Joanna Okuniewska podzieliła się postem, który był zarówno wyznaniem, jak i deklaracją jej coming outu. Od tej chwili stało się jasne, że podcasterka pragnie związać się z kobietą. Teraz opublikowała zdjęcia ze swoją partnerką, która jest polską producentką muzyki elektronicznej.

Kim jest partnerka Joanny Okuniewskiej? Dodała wspólne zdjęcia Fot. Instagram.com / @tu_okuniewska

Miłośnicy podcastów na pewno rozpoznają Joannę Okuniewską z jej popularnych serii takich jak "Ja i moje przyjaciółki idiotki", "Tu Okuniewska" i "Matka Matce". 30-letnia podcasterka jest w stałym kontakcie z fanami. Pokazuje swoje codzienne życie na Islandii, gdzie wyemigrowała kilka lat temu, zakładając rodzinę ze swoim byłym narzeczonym.

Ich związek zaowocował narodzinami córki, która dziś ma 3 lata. Jednak kilka miesięcy temu para ogłosiła rozstanie, a Okuniewska początkowo nie dzieliła się szczegółami ani powodami tej decyzji. Byli razem 8 lat.

"Zawsze łączyć nas będzie rodzicielstwo - dlatego nasza droga niezupełnie się kończy. Ale czas by każde z nas wybrało swój kierunek! Wciąż przyświeca nam wspólna misja ofiarowania Helenie wspaniałego, bezpiecznego dzieciństwa i wierzymy, że tak właśnie będzie" – zaznaczyła.

11 grudnia Okuniewska podjęła zaskakujący krok. Opublikowała wpis, w którym wyznała, że chce układać sobie życie u boku kobiety. "Nie chcę być niczyją 'ikoną', symbolem, nie chcę udzielać wywiadów, chcę żyć po prostu jako ja, bez żadnych tytułów. 30 lat zajęło mi zrozumienie, czym jest prawdziwa miłość. I nie dam sobie tego odebrać" – napisała.

"Chcę w przyszłości powiedzieć 'tak', chcę się śmiać i płakać, chcę móc kiedyś chodzić za rękę z NIĄ. Tak, z kobietą. Chcę czuć radość z kochania kogoś i czuję dużą ulgę, że moi rodzice przyjęli moje wyznanie ze spokojem i miłością. Każdemu dziecku życzę takiego coming outu" – zwierzyła się.

Niedługo po tym, na jej profilu na Instagramie, pojawił się post prezentujący jej partnerkę.

"Myślałam najpierw, że nie dodam tego zdjęcia, chociaż bardzo je lubię, ale potem sąsiad pod blokiem zaczął śpiewać głosem Michaela Buble 'Winter Wonderland' porządkując podjazd. I k**wa, ludzie, idą Święta, a święta to czas, który w moim dziecięcym sercu zajmuje szczególne miejsce. I chrzanić Misia Episia, o którym marzyłam jako dziecko. Najlepsze prezenty to te dla duszy. Takich Wam życzę" – tak opisała uroczy kadr z ukochaną i psem.

"No dobra dobra, to już wiem czemu 357 (Radio 357 - red.) a nie NŚ (Radio Nowy Świat - red.) w środę wieczorem"; "No i gitówa. Pięknie!"; "Wspaniałe jest to zdjęcie" – komentowali fani.

Potem na InstaStory Okuniewska odniosła się do tego, że wiele portali napisało o tym, kim jest jej partnerka, załączając powyższe zdjęcie. Podcasterka postanowiła zamieścić wspólną fotografię, na której widzimy je wyraźnie, bez zasłoniętych twarzy.

Dziewczyną Okuniewskiej jest Natalia Zamilska, znana kompozytorka i producentka muzyczna, która specjalizuje się w elektronicznych brzmieniach. Prowadzi audycję "Pełne Spektrum" w każdą środę od 22:00 do północy w Radiu 357.