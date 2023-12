We wtorek Sejm głosami rządzącej koalicji przyjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zamiast tego zgromadzili się w siedzibie TVP. Opinię publiczną zbulwersowały nie tylko szokujące słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale i zdjęcie posłanki PiS Joanny Lichockiej w reżyserce "publicznej" telewizji.

Szokująca scena na Woronicza. Lichocka robi sobie zdjęcia...w reżyserce TVP X.com/Joanna Lichocka

Mało kto wyobrażał sobie, że w czasie gdy Sejm będzie głosował nad uchwałą ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności" m.in. Telewizji Polskiej posłowie PiS urządzą sobie w stacji zjazd partyjny.

A jednak – Jarosław Kaczyński wygłosił w budynku stacji płomienną przemowę o obronie pluralizmu mediów, Marek Suski puszczał z przenośnego głośnika "Żeby Polska była Polską", a Joanna Lichocka...robiła sobie selfie w reżyserce.

Selfie Lichockiej w reżyserce TVP

– W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji – grzmiał we wtorek w nocy (19.12) przed kamerami TVP prezes PiS.

Po burzliwym wystąpieniu Kaczyńskiego w obronie mediów publicznych, które -jego zdaniem- powinny w ramach "pluralizmu"...pozostać w rękach PiS, na Woronicza doszło do innych szokujących scen. Jedną z nich było sfotografowanie się przez posłankę PiS w reżyserce ponoć bezstronnej i niezależnej TVP.

Joanna Lichocka opublikowała selfie na platformie X, opatrzyła je też hasztagami: "wolne media", "media publiczne" i "wolność słowa". Warto zaznaczyć, że to właśnie w reżyserce pracują wydawcy, którzy zarządzają kształtem prowadzonych audycji. Jest to miejsce, do którego raczej nie mają wstępu goście, a tym bardziej nie politycy.

Post Lichockiej wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Poruszeni internauci pytali posłankę, czy tak powinna wyglądać postulowana od niedawna przez PiS niezależność mediów.

"To jest ta bezstronność i bezpartyjność mediów? Co posłanka PiS Lichocka robi w reżyserce Telewizji publicznej" – oburzył się jeden użytkownik.

"Potwierdzeniem gasnącej już misji TVP PiS jest posłanka Lichocka w reżyserce na Woronicza..." – skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Tak Lichocka pięknie reżyseruje te wolne media, piękne selfie z reżyserki. Co za obłuda i hipokryzja" – podsumowała inna internautka.