Kaczyński ma się o co martwić. W tym sondażu PiS zaliczyło bolesny cios

Według nowego sondażu United Surveys dla "Wirtualnej Polski", gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłoby PiS. Mimo "zwycięstwa" to właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego notuje największy spadek poparcia. Maleje też popularność Koalicji Obywatelskiej.

PiS leci w dół. Zaskakujące wyniki nowego sondażu Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Nowy sondaż United Surveys dla "Wirtualnej Polski" pokazał, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, najwięcej osób zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Według badania partia Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem 33 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 28,4 proc. osób. Oba ugrupowania nie mają jednak powodów do radości, bo to one notują obecnie największy odpływ elektoratu.

PiS i KO tracą w sondażu

W porównaniu z poprzednim badaniem dla "WP" PiS traci 2,2 pkt proc., a KO 0,4 pkt proc. Wygląda na to, że głosy mogły przesunąć się na korzyść Trzeciej Drogi, która z kolei rośnie w siłę.

W sondażu koalicję Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało aż 19,1 proc. uczestników. Oznacza to wzrost o 3,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Lewica spada, Konfederacja stoi w miejscu

Na Lewicę głos oddałoby 8,7 proc. Polaków (spadek o 1,3 pkt proc.), a poparcie Konfederacji pozostaje niezmienne – wynosi 7,7 proc.

0,8 proc. ankietowanych deklaruje, że wskazałoby inne partie, a 2,3 proc. nie wie, na kogo oddałoby głos.

Politolog z warszawskiego UKSW potwierdził, że Trzecią Drogę wybierają niektórzy dawni wyborcy KO i PiS, którzy widzą w niej świeżą "alternatywę" dla dotychczas funkcjonujących ugrupowań.

– Dla mnie widać tutaj trend, który objawił się nam 15 października. Oprócz tego, że Trzecia Droga zyskuje kosztem KO i PiS, to zasilili ją umiarkowani wyborcy PiS. Pytanie tylko, czy to się utrzyma do wyborów samorządowych – ocenił wyniki sondażu prof. Antoni Dudek, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Hołownia liderem rankingu zaufania do polityków

Eksperci i komentatorzy zwracają uwagę, że źródłem rosnącej popularności Trzeciej Drogi może być m.in. charyzmatyczna postać marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Warto przypomnieć, że szef Polski 2050 w listopadowym badaniu CBOS zdetronizował prezydenta Andrzeja Dudę i stał się liderem rankingu zaufania Polaków do polityków.

Wśród polityków uwzględnionych w sondażu CBOS, marszałkowi Sejmu ufa ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc.). To aż o 12 punktów procentowych więcej, niż Hołownia notował przed październikowymi wyborami.

Drugie miejsce przypadło dotychczasowemu przodownikowi rankingu, prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Głowa państwa niezmiennie budzi zaufanie u 51 proc. ankietowanych.

