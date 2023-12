Nagle przerwali film. W TVP poszli na całość w pokazaniu protestu PiS

Po głosowaniu w Sejmie nad uchwałą, która zakłada m.in. przywrócenia ładu prawnego i rzetelności mediów publicznych, na antenie TVP 1 doszło do kuriozalnej sytuacji. Przerwano nadawanie filmu, by wyemitować program specjalny TVP Info. Widzowie mogli zobaczyć na ekranie czarne (żałobne wręcz) paski. "Zamach" – grzmiał jeden z nich.

Po głosowaniu w Sejmie TVP1 przełączono na program specjalny TVP Info, w których pokazano czarne paski. Fot. Twitter.com/tw_wolfgang

TVP w "żałobie" po głosowaniu w Sejmie. Na TVP przerwano film

Przypomnijmy, że krótko po godz. 22:00 w Sejmie odbyło się kilka głosowań, przyjęto m.in. zgłoszoną przez posłów koalicji rządowej uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W trakcie głosowania w Sejmie zabrakło posłów Prawa i Sprawiedliwości, więc w konsekwencji ws. uchwały o mediach publicznych i PAP oddało głos tylko 344 z 460 posłów.

Tuż po odbyciu się głosowania w TVP1 w trybie natychmiastowym przerwano nadawanie amerykańskiego thrillera "Pojedynek na pustyni" z Michaelem Douglasem ("Nagi instynkt") z 2014 roku. Widzowie, którzy oglądali o tej porze film, zobaczyli nagle na ekranie wydanie specjalne programu TVP Info. Oczywiście tematy rozmów gości publicznej stacji informacyjnej dotyczyły tzw. "zamachu na media" i obrony TVP.

Obecnie paski i logo TVP Info mają czarny kolor (podobne do tych, jakie ustawia się m.in. w czasie żałoby narodowej). "'Koalicja 13 grudnia' próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP" – możemy przeczytać na jednym z pasków.

Przypomnijmy, że część polityków PiS nie pojawiło się na sali sejmowej, gdyż znajdowali się w siedzibie Telewizji Polskiej. W czasie głosowania w hallu siedziby głównej obecni byli już Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Głosowanie oglądali na telewizorach.

Dodajmy, że około 100 polityków PiS zadeklarowało, że ich nocna wizyta w budynku Telewizji Polskiej była "protestem w obronie demokracji". – Nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych – mówił we wtorek wieczorem prezes partii.

Joanna Lichocka zrobiła sobie selfie w TVP

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, posłanka PiS Joanna Lichocka opublikowała selfie na platformie X (dawnym Twitterze), opatrzyła je też hasztagami: "wolne media", "media publiczne" i "wolność słowa".

Warto nadmienić, że to właśnie w reżyserce pracują wydawcy, którzy zarządzają kształtem prowadzonych audycji. Jest to miejsce, do którego raczej nie mają wstępu goście, a tym bardziej nie politycy.

