PiS rozważa użycie siły w obronie TVP! "Będziemy działać, mamy narzędzia"

Alan Wysocki

P rawo i Sprawiedliwość jest gotowe do obrony TVP. Radosław Fogiel w rozmowie z Radiem Wnet powiedział, że posłowie prawicy są przygotowani także "fizycznie" bronić wolności mediów. – Jeśli będzie potrzeba, to jest to brane pod uwagę – zapowiedział.