Nie do wiary, ile razy "Znachor" poleci w święta w telewizji. Fani będą zachwyceni

"Znachor" jest dobrem narodowym, które leci na okrągło w telewizji. I w Zaduszki, i w Dzień Niepodległości. Jak się okazuje, w święta Bożego Narodzenia film o profesorze Rafale Wilczurze zagości na małym ekranie aż kilkanaście razy.

"Znachor" z Jerzym Bińczyckim poleci w święta kilkanaście razy. Fot. kadr z filmu "Znachor"

Święta 2023. Gdzie i kiedy obejrzymy "Znachora" w TV?

"Znachor" bez dwóch zdań jest ulubionym filmem większości Polaków ze starszego pokolenia. Stacje telewizyjne emitują go przez cały rok, więc okazja do jego zobaczenia nadarza się naprawdę często.

"Polacy płaczą na 'Znachorze' od 40 lat. Dosłownie. 12 kwietnia 1982 roku pierwsi widzowie zaczęli wychodzić z kin zapłakani. Coś mi się wydaje, że Jerzy Hoffman – nawet jeszcze o tym nie wiedząc 40 lat temu – zrealizował tak zwany 'comfort movie'. Produkcję, którą włączamy, gdy nam smutno, źle i zimno. Gdy chcemy przypomnieć sobie, jak ważna jest miłość. I bycie dobrym" – tak fenomen popularnej produkcji podsumowała w naTemat Alicja Cembrowska.

W okresie świąt Bożego Narodzenia największą popularnością cieszą się "Kevin sam w domu" (i "w Nowym Jorku) z Macaulayem Culkinem, "Szklana pułapka" z Brucem Willisem oraz "To właśnie miłość" z Keirą Knightley, Alanem Rickmanem i Hugh Grantem. Do tego grona śmiało można zaprosić... "Znachora", bo - jak pokazało doświadczenie z zeszłych lat - to film na każdą okazję.

W święta 2023 roku (w dniach od 23 do 27 grudnia) "Znachor" zostanie wyemitowany aż 12 razy.

W sobotę (23 grudnia) obejrzymy go o 17:25 na kanale Stopklatka i o 21:25 na TVP Polania. W niedzielę / Wigilię (24 grudnia) zostanie pokazany o godz. 8:30 na kanale TVP Kobieta i o 17:25 na antenie Kino Polska. W poniedziałek / Boże Narodzenie (25 grudnia) będziemy mogli obejrzeć go o godz. 2:10 na TVP Polonia, 12:35 na TVP HD, 13:55 na Zoom TV i o 20:00 na TVC

We wtorek (26 grudnia) film Hoffmana zostanie wyemitowany o godz. 9:55 na Zoom TV, o 14:00 na TVC i o 17:30 na TVP HD. W środę (27 grudnia) odbędzie się tylko jeden seans "Znachora" - o godz. 12:35 na Kino Polska.

"Znachor" Netfliksa okazał się sukcesem

Film w reżyserii Michała Gazdy na podstawie scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego to już trzecia ekranizacja "Znachora" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku Wcześniej powstały dwa filmy: wersja w reżyserii Michała Waszyńskiego oraz ta najsłynniejsza adaptacja Jerzego Hoffmana. Nowy "Znachor" jest sukcesem, jeśli chodzi o oglądalność. Tytuł, który miał swoją premierę 27 września na platformie Netfliksa, już w pierwszym tygodniu wskoczył na pierwsze miejsce listy 10 najchętniej oglądalnych filmów w kraju. Na początku października Netflix przesłał redakcji naTemat dane, z których wynikało, że film zajął drugie miejsce w globalnym zestawieniu najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych. Jego angielski brzmi "Forgotten Love". "Tyle emocji, miłości i doskonałej gry aktorskiej. Poruszające zakończenie. Nawet uroniłam łzę"; "I to się nazywa prawdziwe aktorstwo"; "Odtwórca roli chirurga był wspaniały. Seans był naprawdę udany" – komentowali na Facebooku zagraniczni widzowie.

