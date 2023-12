"Misja zakończona sukcesem". Rafał Trzaskowski wymownie o końcu TVP Info

Rafał Trzaskowski nie kryje radości z końca TVP Info pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy udostępnił wymowny wpis w mediach społecznościowych.

Rafał Trzaskowski już wcześniej krytycznie wypowiadał się o tym, w jaki sposób działało TVP Info. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Jak pisaliśmy o tym już wcześniej, od wtorku wieczorem w siedzibie TVP na Woronicza trwa protest polityków PiS-u oraz pracowników tej telewizji. To konsekwencja uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, którą we wtorek przyjął Sejm.

Jak informuje serwis "WP", prezes TVP "Mateusz Matyszkowicz nie uznał swojego odwołania i na razie nie podpisał żadnych związanych z tym dokumentów".

Decyzję o jego odwołaniu podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Jak wspominaliśmy już w naTemat.pl, te doniesienia nie załagodziły jednak emocji w siedzibie Telewizji Polskiej.

– Prezes i ludzie PiS chodzą po stacji, ale nie są wpuszczani praktycznie nigdzie. Pałętają się po części holu, która jest ogólnie dostępna – usłyszał nasz dziennikarz, będący na miejscu.

Niektórym z polityków Prawa i Sprawiedliwości zaczęły puszczać nerwy.

– Kiedyś mnie straszyła milicja, teraz mnie straszy Koalicja, a my się nie damy! Rozumie pan to?! Proszę pana, ja ze zdrajcami potrafię się rozprawić tak, jak kiedyś – wykrzykiwała do jednego z mężczyzn Wojciechowska van Heukelom, posłanka PiS.

Jak informowaliśmy, prezes zapowiedział też całonocne dyżury w obronie siedziby ich wolnych mediów. To jednak nic nie da, gdyż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Onet, w siedzibie TVP na Woronicza doszło już do przekazania władzy.

Do sprawy odniósł się też Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który udostępnił wymowny wpis w mediach społecznościowych.

"Stop TVP Info - misja zakończona sukcesem. Koniec partyjnej szczujni za pieniądze podatników. Czas na uczciwą, rzetelną, przyzwoitą i prawdziwie publiczną telewizję" – napisał prezydent Warszawy.

Do słów Trzaskowskiego zostało załączone zdjęcie z profilu Platformy Obywatelskiej. Widać na nim kadr z... polskiego serialu "Korona królów", który został puszczony zamiast TVP Info.

Warto wspomnieć, że Trzaskowski już wcześniej wypowiadał się krytycznie o działalności TVP Info za czasów Prawa i Sprawiedliwości.

– Dzisiejsze media przeczą naczelnej zasadzie demokracji. Misją publicznych mediów powinno być patrzenie władzy na ręce i jej kontrolowanie, a przede wszystkim, mówienie prawdy – mówił w Sejmie Rafał Trzaskowski, przedstawiający w marcu 2023 roku obywatelski projekt ustawy ws. likwidacji TVP Info oraz likwidacji opłat abonamentowych.

Czytaj także: https://natemat.pl/532481,jaroslaw-kaczynski-znowu-w-tvp-uwazaj-gowniarzu