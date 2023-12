To wtedy zobaczymy odmienione TVP. Jest konkretny termin

Alan Wysocki

"Wiadomości" TVP już w czwartek przed Bożym Narodzeniem poprowadzi Marek Czyż. To wtedy będziemy mogli cieszyć się z początku procesu odpartyjniania mediów publicznych. Do akcji będzie musiał wkroczyć Bartłomiej Sienkiewicz, który został wyznaczony specjalnie do tego zadania.