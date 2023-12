Pawłowicz wściekła się na Polaków. Była posłanka grzmi po rewolucji w TVP

Krystyna Pawłowicz odniosła się do zmian, które właśnie zaszły w Telewizji Polskiej. Nazwała je właściwie wprost "zamachem na konstytucję RP". Była posłanka uznała, że zaapeluje do wszystkich Polaków, oskarżyła ich o "osłabienie kraju". "Polacy! Coście zrobili..." – rozpacza Pawłowicz na X (Twitterze).

Krystyna Pawłowicz nie może znieść zmian w TVP. Grzmi do Polaków Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Krystyna Pawłowicz grzmi po zmianach w TVP

Przypomnijmy, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował w środę o odwołaniu dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

W środę 20 grudnia do siedziby TVP wszedł mecenas Piotr Zemła, którego minister wybrał na nowego przewodniczącego rady nadzorczej TVP. Stało się to pomimo tego, że politycy PiS-u za poleceniem Jarosława Kaczyńskiego mieli prowadzić na Woronicza dyżury, by chronić TVP przed przejęciem.

Nie udało się to, bo 20 grudnia przerwano nadawanie TVP, a 21 grudnia serwisy informacyjne mają zostać wyemitowane – ale w zupełnie nowym formacie z nowymi prowadzącymi. Poradzić sobie z tym faktem nie może Krystyna Pawłowicz, a emocjom daje upust na swoim X (Twitterze). Zarzuciła Polakom osłabienie kraju.

"Sytuację tak potężnego, nagłego, dramatycznego osłabienia Polski wewnętrznym, parlamentarnym zamachem na konstytucję RP przez zlepek grup indywidualnie przegranych w wyborach, z pewnością militarnie wykorzysta Rosja, a gospodarczo – Niemcy… Do cna. Polacy ! Coście zrobili…" – napisała.

Przypomnijmy, że ostatnie, czyli środowe wydanie "Wiadomości" było już zupełnie inne niż do tej pory. O 19:30 na antenie pojawił się Marek Czyż, który ma być nowym prowadzącym. Zwrócił się do widzów, podkreślając, że ci mają prawo oczekiwać wyjaśnień.

– Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę; czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji – powiedział dziennikarz.

Pierwszy program informacyjny w nowej TVP zostanie wyemitowany w czwartek 21 grudnia. 20 grudnia był więc tym samym dniem, w którym zabrakło wydania "Wiadomości". Widzowie, którzy nie sięgają do innych niż TVP mediów, musieli być w szoku.

Marek Czyż zapowiedział, że następny serwis informacyjny poprowadzi właśnie on. – Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. Obiecuję państwu, że od teraz to się zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej – zakończył dziennikarz.

"Wiadomości" TVP w prywatnej stacji

"Wiadomości" w dotychczasowej formule na TVP nie pokazano, ale to nie znaczy, że całkowicie ich zabrakło. Stara ekipa "Wiadomości" przygotowała swój serwis, który jednak nie został pokazany. Na antenie TV Republika zobaczyliśmy coś na kształt programu informacyjnego o "Wiadomościach". Widzowie TV Republika zobaczyli pracowników TVP oraz "dziennikarzy" związanych z prawicą, którzy opowiadali, co miało być w środę na antenie. W studiu na Placu Powstańców Warszawy mogliśmy zobaczyć m.in. Michała Rachonia, Michała Adamczyka, Bronisława Wildsteina, Marcina Tulickiego czy Michała Karnowskiego. Mówili oni, że dzisiejsza "zmiana władz w TVP to zamach na media w Polsce". Krytykowali też nową władzę za zmianę prezesa stacji. Mieli jednak tylko jeden mikrofon, którym się wymieniali.