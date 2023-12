Kogo z TVP zwolnili z Polskiego Radia? Te nazwiska znikają razem z PiS

Pracownicy upartyjnionej przez PiS TVP nie będą już prowadzić programów na antenie Polskiego Radia. Jak ustaliły Wirtualne Media, razem z rządem Zjednoczonej Prawicy znikają między innymi Adrian Klarenbach, Anna Popek, Michał Rykowski i publicyści powiązanej z PiS "Gazety Polskiej" oraz "Sieci".

Siedziba Polskiego Radia. fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

"Depisyzacja" mediów publicznych

Od kilku dni w mediach publicznych następują duże zmiany. Nowy rząd Koalicji 15 października zmienił prezesów upartyjnionych przez PiS spółek: TVP, PAP i Polskiego Radia. Media kontrolowane przez byłą władzę były powszechnie oskarżane o uprawianie agresywnej propagandy na rzecz partii Jarosława Kaczyńskiego.

Z kolei ostatnie ruchy ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który na nowo układa media publiczne (zgodnie z jednym ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej), są kwestionowane nie tylko przez PiS, ale i część prawników, jako niezgodne z prawem.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Nowy prezes Polskiego Radia

Czytaj także: https://natemat.pl/532853,kaczynski-oburzony-po-odebraniu-mu-mediow-mowi-o-elminacji-oponentow

W środę nowym prezesem Polskiego Radia został Paweł Majcher. Zastąpił na tym stanowisku Agnieszkę Kamińską (która zastrzega, że nie podpisała swojej rezygnacji). Na wiceprezesa Polskiego Radia został nominowany Juliusz Kaszyński.

Ale to nie koniec zmian w Polskim Radiu. Najbardziej zauważalne dla słuchaczy może być zniknięcie z anteny rozgłośni prowadzących i komentatorów powiązanych z PiS, którzy dominowali w eterze przez ostatnie osiem lat.

Współpracownicy TVP, "Gazety Polskiej" i "Sieci" znikają z Polskiego Radia

Jak piszą Wirtualne Media, w Polskim Radio przestaną pojawiać się publicyści "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza i "Sieci" Jacka Karnowskiego (w 2021 roku – szóstym roku rządów PiS – wpływy z reklam spółek skarbu państwa stanowiły aż 40 proc. przychodów z reklam tygodnika). Topniejące w ostatnich latach grono słuchaczy Polskiego Radia nie usłyszy także na jego antenie pracowników TVP. O jakie osoby chodzi?

W Polskim Radio nie będą się już pojawiać m.in. Adrian Klarenbach, Anna Popek i Michał Rykowski. Zerwanie współpracy ze współpracownikami TVP potwierdza rozgłośnia. – W spółce mamy wielu świetnych dziennikarzy, którzy będą zajmowali się publicystyką na antenach Polskiego Radia – przekazała Wirtualnym Mediom rzeczniczka prasowa Monika Kuś.

Decyzja ta oznacza, że Polskie Radio przestanie użyczać fale także Magdalenie Ogórek, Samuelowi Pereirze, Katarzynie Gójskiej i Michałowi Rachoniowi.

List otwarty pracowników Radia Gdańsk

W środę wieczorem pracownicy Radia Gdańsk zrzeszeni w związku zawodowym Syndykat Dziennikarzy Polskich wystosowali list otwarty w sprawie sytuacji w rozgłośni. Autorzy wyrazili radość z "depisyzacji" mediów publicznych i poskarżyli się na szkodliwe warunki pracy (w tym mobbing), które – jak oceniają – są konsekwencją upartyjnienia rozgłośni przez Zjednoczoną Prawicę.

Jednocześnie radiowcy stanowczo zaprotestowali przeciwko temu, by w ich obronie stawali politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo to właśnie oni, jak wskazują dziennikarze, w największym stopniu po 1989 roku doprowadzili do ich "zdewastowania i upodlenia".

Na list dziennikarzy równie publicznie odpowiedział prezes Radia Gdańsk Adam Chmielecki. Zarzucił im wpisywanie się w konflikt polityczny, przypomniał o możliwości skorzystania z procedur antymobbingowych i zapowiedział podjęcie działań prawnych w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych oskarżeń.