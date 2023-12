Duda ułaskawi ponownie Kamińskiego i Wąsika? Jest nowe stanowisko głowy państwa

Skazani na dwa lata więzienia prawomocnym wyrokiem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mogą jednak liczyć, że prezydent Andrzej Duda ponownie ich ułaskawi. Tak przynajmniej wynika ze słów jego urzędnika. Prezydent ma jednak w ich sprawie pewien plan.

Duda ułaskawi ponownie Kamińskiego i Wąsika? Jest komunikat Pałacu. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Co zrobi Duda ws. Kamińskiego i Wąsika?

– Na dzień dzisiejszy prezydent nie rozważa ponownego aktu łaski. Rozważa tylko i wyłącznie wysłanie do międzynarodowych instytucji informacji o tym, że w Polsce są więźniowie polityczni – przekazał w piątek w TVN24 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Jak tłumaczył, "prezydent zna tę sprawę i uważa również w sposób merytoryczny, że taka kara się po prostu nie należała".

Mastalarek podkreślał przy tym, że "stanowisko prezydenta jest następujące: sąd nie miał prawa zajmować się tą sprawą, bo byli ułaskawieni, co potwierdził dwukrotnie TK".

Słowa urzędnika Dudy przeczą zatem ustaleniom mediów w tej sprawie. "Prezydent Andrzej Duda jest gotowy ponownie podpisać dokumenty o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" – przekazało bowiem w piątek radio RMF FM.

A po ogłoszeniu wyroku skazani politycy zostali zaproszeni nawet przed Dudę do Pałacu. – Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce – powiedział niedawno na antenie Radia Zet Duda.

Sprawą Wąsika i Kamińskiego zajmie się teraz SN

Również w piątek do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wpłynęły już odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich mandatów poselskich.

– W tych sprawach składy sędziowskie jeszcze nie zostały wyznaczone – powiedział w piątek PAP Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN, którego cytował portal Onet.

W czwartek politycy pojawili się z kolei niespodziewanie na posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zignorowali wtedy fakt, że przedstawiciel marszałka Sejmu chciał im wręczyć postanowienie o uchyleniu ich mandatów.

– Nic nam nie dostarczono, to jest jakaś szopka. (...) To jest skandal, to jest jakaś totalna ustawka prawdopodobnie z telewizją TVN – mówił wówczas po wyjściu z sali Maciej Wąsik.

Mariusz Kamiński zadeklarował, że "niezależnie od tego, jak się potoczą jego losy dalej, będzie działał publicznie do końca – również z więzienia". – Tutaj się ścigają, jak szybko trafimy do więzienia, to nieprzyzwoite – przekonywał.

Przypomnijmy: obaj politycy zostali skazani 20 grudnia przez sąd drugiej instancji na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych.