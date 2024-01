Viki Gabor odpowiada na krytykę za wpadkę. Tak broni swojego sylwestrowego występu

Viki Gabor, piosenkarka młodego pokolenia, którą widzowie mogą znać jako laureatkę Eurowizji Junior, wywołała spore poruszenie swoim występem na tegorocznym koncercie "Sylwester z Dwójką". Słuchacze zarzucają artystce, że nie znała słów piosenki, którą wykonywała. Gwiazda w końcu zabrała głos i krótko odpowiedziała swoim krytykom oraz hejterom.

Viki Gabor odpowiada na krytykę jej występu podczas "Sylwestra z Dwójką". Fot. Pawel Murzyn / East News

Viki Gabor odpowiada na krytykę jej występu na "Sylwestrze z Dwójką"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, podczas tegorocznej edycji "Sylwestra z Dwójką", który był organizowany w Zakopanem, Viki Gabor wyszła na scenę i zaśpiewała znany hit pod tytułem "Co z nami będzie?" Libera i Sylwii Grzeszczak. Zwyciężczyni Eurowizji Junior nie podołała jednak wyzwaniu i pomyliła słowa piosenki.

– Kiedy rozpędzi się, znowu będzie, co z nami będzie... – zaśpiewała zamiast oryginalnego tekstu kawałka. – Każdy zachód słońca nasz, każdy podniesiony ton, każdy naprawiony błąd i czy mu... – brnęła dalej, aż ostatecznie zacięła się na dobre. Sytuację uratował Liber, który dołączył do niej na scenie i zaśpiewał utwór do końca.

Występ 16-letniej artystki spotkał się z natychmiastową krytyką ze strony internautów. Oczywiście pomyłka mogła wcale nie wynikać z tego, że Gabor nie znała tekstu "Co z nami będzie?". Gdy weszła na scenę, kilka razy poprawiała słuchawkę, co mogło wskazywać na problem z odsłuchem. Ponadto wyglądała na zestresowaną.

Widzowie byli jednak bezwzględni i tak podsumowali jej popis: "Grzeszczak płakała, jak słuchała"; "Przynajmniej wiadomo, że z playbacku nie leciała"; "To jest wręcz bezczelne. Nie zasługuje na to, co ma"; "To już ja lepiej znam ten tekst".

Niektórzy stanęli w obronie Gabor, zauważając, że "każdemu może się zdarzyć". "Ludzie, pomyliła jakieś dwa słowa na pseudo sylwestrze, po co się spinać? Dajcie żyć"; "Obrzydliwe, w jaki sposób ludzie są w stanie wypowiadać sie o niej. Dziewczyna ma tylko 16 lat"; "Każdy artysta miał takie wpadki" – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze).

Viki Gabor postanowiła szybko zabrać głos w sprawie niefortunnego występu na sylwestrze TVP. W relacji na Instagramie zamieściła następujące wpisy: "Rozpędzi się niebezpiecznie... Nie spinajcie tak d*py. Buźki dla hejterów. Uwielbiam wasze komentarze, mam z nich taką bekę".

Internauci nie omieszkali skomentować jej relacji na portalu X. "Ale elokwentnie"; "Jest bezczelna i nie uczy się na błędach. (...) Występ był tragiczny, a hejt zasłużony"; "Bojku, pomyliła tylko tekst przez problemu z odsłuchem" – widzimy w serwisie społecznościowym

Jak wypadła noworoczna impreza TVP?

Chociaż w Zakopanem były w tym roku tłumy, wcale nie przełożyło się to na frekwencję na "Sylwestrze z Dwójką" (przez ostatnie lata znanym jako "Sylwester Marzeń"). Choć w ubiegłym roku na Równię Krupową przybyło 60 tys. osób, zgodnie z wczesnymi szacunkami w 2023 roku Nowy Rok witało na niej około 24 tys. osób.

We znaki w tym roku miał się również dać brak zagranicznej gwiazdy. Występy polskich artystów zostały z kolei uznane za kiczowate (m.in. Edyta Górniak przebrana za Barbie i śpiewająca utwór "Dance The Night" Duy Lipy), narzekano również na playback, którego nie starano się nawet szczególnie ukryć.