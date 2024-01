"Akademia pana Kleksa" już pobiła rekord oglądalności. A nawet nie trafiła do kin

"Akademia pana Kleksa" to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier ostatnich lat. Choć film z Tomaszem Kotem w tytułowej roli trafi oficjalnie do kin dopiero w piątek, już zdążył pobić rekord oglądalności, a wszystko dzięki frekwencji na pokazach przedpremierowych.

"Akademia pana Kleksa" cieszy się rekordową oglądalnością i to z samych pokazów przedpremierowych. Fot. kadr z filmu "Akademia pana Kleksa"

"Akademia pana Kleksa" z rekordem oglądalności

Nowa "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego i ze scenariuszem napisanym przez Krzysztofa Gurecznego trafi do polskich kin w piątek 5 stycznia. Zwiastuny produkcji zapowiadają widzom efekty specjalne, których nie powstydziłyby się zagraniczne tytuły, a także mnóstwo elementów musicalu.

Na ekranie w rolach protagonistki Ady i przedziwnego nauczyciela-czarodzieja Pana Kleksa zobaczymy Antoninę Litwiniak ("W głębi lasu") i Tomasza Kota ("Zimna wojna"). Oprócz nich w obsadzie zagościły takie nazwiska jak Agnieszka Grochowska ("W ciemności"), Danuta Stenka ("Nigdy w życiu!), Ralph Kaminski, Sebastian Stankiewicz ("Gierek") i Piotr Fronczewski (odtwórca Kleksa w filmach z lat 80.).

"Fabuła sprawia wrażenie pisanej na kolanie. (...) Do tego wspomniany montaż: szybki, dynamiczny, pocięte sceny i niedokończone dialogi. Już mamy się wczuć w scenę, gdy ta nagle znika i pojawia się coś zupełnie innego. Kawulski robił tak już w 'Jak pokochałam gangstera' i popełnia ten sam błąd w 'Akademii pana Kleksa' – robi dwugodzinny teledysk, nie film" – czytamy w recenzji Oli Gersz z Działu Kultura w naTemat.

Jak się okazuje, dziecięca produkcja z Kotem w roli głównej nie musiała wcale wejść do kin, by pobić rekord oglądalności. Film o Ambrożym Kleksie obejrzało dotąd 438 tys. widzów, a liczby te pochodzą z pokazów przedpremierowych. W historii polskiego Box Office'u nie było jeszcze takiej sytuacji.

– Kiedy zaczynaliśmy pracę nad filmem, wiedziałem, że Kleks o sobie przypomni, ale w najszczerszych marzeniach nie spodziewałem się takiego wyniku i tak wspaniałego odbioru – przyznał Maciej Kawulski, cytowany przez Filmweb.

Czytaj także: https://natemat.pl/533447,korwin-piotrowska-krytykuje-akademie-pana-kleksa-wielki-zawod

Przypomnijmy, że nowa wersja "Akademii pana Kleksa" nie przypadła do gustu m.in. Karolinie Korwin-Piotrowskiej.

"Opowieść z wątkiem pacyfistycznym i dydaktycznym, w którym Kleksa jest jak na lekarstwo. Tomasz Kot ma niestety niewiele do grania, kilka scen to za mało na tak długi film. Tu jedynie Stankiewicz, choć dowcipy o kupie, i Stenka mają materiał do roboty i coś mogą z roli wykrzesać, a szkoda" – napisała dziennikarka na swoim Instagramie.

"Akademia pana Kleksa" mogła wyglądać inaczej

Nadmieńmy, że za "Akademię pana Kleksa" chciał się zabrać sam Tomasz Bagiński, który w 2002 roku otrzymał nominację do Oscara za krótkometrażową animację "Katedra". Reżyser jest obecnie producentem głośnego serialu "Wiedźmin" Netfliksa. Z jego ostatniego wpisu na Facebooku dowiadujemy się, że chciał zrobić z głównej postaci bossa gangu młodocianych przestępców.

"Spotkaliśmy się nawet z Piotrem Fronczewskim i też mu się spodobało. No ale jak zaczęliśmy kopać w prawach do filmu, to ukazał się taki labirynt" – oznajmił.

Czytaj także: https://natemat.pl/454876,w-oczekiwaniu-na-akademie-pana-kleksa-oto-szesc-polskich-filmow-fantasy