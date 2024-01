Podobno miłość od pierwszego wejrzenia istnieje. Podobno o takich przypadkach słyszał świat. I choć zakochanie najczęściej spada na nas nieoczekiwanie, to naukowcy od lat próbują zbadać naturę miłości – mimo wielu teorii, uczucie romantyczne nadal jest nieodgadnione. Jednym z badaczy jest psycholog dr Arthur Aron. To on stworzył listę 36 pytań, które mają zbliżyć do siebie dwie osoby.

Eksperyment Arona

W 1997 roku w naukowym czasopiśmie "Personality and Social Psychology Bulletin" dr Arthur Aron, psycholog z Laboratorium Relacji Interpersonalnych Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Stony Brook, opublikował pracę, w której opisał, jak buduje się intymność i jak zbliżają się do siebie dwie osoby. Co ciekawe, taki efekt udało się osiągnąć w 45 minut.

Arthur Aron, badacz, który skupia się m.in. na intymności w relacjach międzyludzkich, stworzył arkusz z 36. pytaniami, na które odpowiadali ludzie zaproszeni do eksperymentu.

Dwie osoby (pary były zarówno mieszane, jak i jednopłciowe), które wcześniej się nie znały, wchodziły do pokoju innymi drzwiami. Siadały naprzeciwko siebie i zadawały sobie wzajemnie pytania przygotowane przez naukowca. Pytania były podzielone na 3 zestawy, na każdy przypadało 15 minut. Jeśli czas mijał, a nie wszystkie kwestie zostały poruszone, i tak trzeba było przejść do kolejnego zestawu.

Efekt? Jedna z par kilka miesięcy później wzięła ślub. Na uroczystość zaprosiła Arthura Arona i jego zespół.

36 pytań wystarczy?

Istotna nie jest tu liczba pytań, a to jak kwestionariusz jest skonstruowany i jakie aspekty porusza, a porusza najważniejsze. Pytania zaczynają się od tych pozornie błahych (pozornie, bo kryją się pod nimi nasze potrzeby), by przejść do tych, które wprost poruszają ważne, intymne kwestie, jak choćby śmierć bliskich.

O co więc chodzi w arkuszu? O to, że pozwalamy, by ktoś poznał naszą często niewyeksponowaną część, o to, że odsłaniamy się przed kimś, a przecież zwykle robimy to, gdy jest z nami ktoś bliski. Choć tak naprawdę dobrze wiemy, że w wielu związkach tego elementu szczerości i ciekawości brakuje, a jest on kluczowy do wytworzenia wyjątkowej więzi.

Dodatkowo pytania stworzone przez psychologa wymagają od pary zadającej je sobie komplementowania siebie wzajemnie (to także często nam umyka, prawda?).

Choć dziś w mediach często przewija się połączenie 36 pytań i miłość, to w badaniu Arthura Arona chodziło przede wszystko o skupienie się po prostu na bliskości, która istnieje także w przyjaźniach, nie tylko w relacjach romantycznych.

To działa!

O wypróbowanie tej techniki pokusiła się – z pewnością m.in. – Mandy Len Catron. Wykładowczyni anglistyki na uniwersytecie w Vancouver opisała na łamach The New York Times, jaki efekt osiągnęli dzięki kwestionariuszowi ona i jej rozmówca.

Od razu spieszę z odpowiedzią – para zakochała się w sobie. Warto jednak nadmienić, co zresztą zaznaczała sama Catron – że mężczyzna, który został jej partnerem, podobał jej się już wcześniej. Był to jej znajomy z uniwersytetu, na którego zdarzało jej się wpadać na siłowni.

Jednak bliskość, którą zwykle buduje się miesiącami lub latami, im udało się, jak przekonywała, stworzyć w jeden wieczór.

"Ponieważ poziom bezbronności wzrastał stopniowo, nie zauważyłam, że weszliśmy na intymne terytorium, dopóki już tam nie byliśmy, a proces ten zazwyczaj może trwać tygodnie lub miesiące" – podkreślała.

Nie bez znaczenia w przypadku tak przyspieszonego budowania intymności, było też czterominutowe patrzenie sobie w oczy po zadaniu wszystkich pytań.

"Jeździłam na nartach po stromych zboczach i wieszałam się na skalnej ścianie na krótkiej linie, ale wpatrywanie się w czyjeś oczy przez cztery ciche minuty było jednym z bardziej ekscytujących i przerażających doświadczeń w moim życiu" – zaznaczyła.

Mandy Len Catron po wszystkim stwierdziła, że miłość nie przydarza się nam – jesteśmy zakochani, ponieważ każde z nas dokonało takiego wyboru.

"Badanie Arthura Arona nauczyło mnie, że możliwe jest wygenerowanie zaufania i intymności, czyli uczuć, których miłość potrzebuje, aby się rozwijać" – podsumowała.

Większość z nas myśli o miłości jako o czymś, co nam się przydarza. Ale to, co podoba mi się w tym badaniu, to założenie, że miłość jest działaniem. Zakłada, że ​​to, co jest ważne dla mojego partnera, jest ważne dla mnie, ponieważ mamy co najmniej trzy wspólne cechy, ponieważ mamy bliskie relacje z naszymi matkami i dlatego, że pozwalał mi na siebie patrzeć. Mandy Len Catron

PYTANIA

Na pytania mogą odpowiadać osoby, które się nie znają, jak i te, które chcą pogłębić swoją relację. Szybkie przypomnienie jak to zrobić: Każdy kolejno odpowiada na pytania (szczerze!), a po wszystkim patrzycie sobie w oczy przez cztery minuty.

Zestaw 1:

1. Gdybyś mógł zaprosić kogokolwiek na kolację, kto zostałby twoim gościem?

2. Czy chciałbyś być sławny? W jaki sposób?

3. Czy przed rozmową telefoniczną, robisz "próby" tego, co zamierzasz powiedzieć? Dlaczego?

4. Jaki byłby dla Ciebie idealny dzień?

5. Kiedy ostatnio śpiewałeś dla siebie? A kiedy dla kogoś innego?

6. Jeśli mógłbyś żyć mając 90 lat i zachować umysł lub ciało 30-latka przez ostatnie 60 lat swojego życia, co byś wybrał?

7. Czy masz jakieś przeczucie dotyczącego tego, jak umrzesz?

8. Wymień trzy rzeczy, które ty i twój partner macie wspólne ze sobą.

9. Za co jesteś wdzięczny w życiu?

10. Jeśli mógłbyś zmienić coś w sposobie, jakim zostałeś wychowany, co by to było?

11. Przez cztery minuty opowiedz historię swojego życia tak szczegółowo, jak to możliwe.

12. Jeśli mógłbyś obudzić się jutro, mając jedną nową umiejętność lub zdolność, co by to było?

Zestaw 2:

13. Jeśli kryształowa kula mogłaby ci powiedzieć prawdę o tobie, o twoim życiu, o przyszłości czy czymkolwiek innym, co chciałbyś wiedzieć?

14. Czy jest coś, o czym marzyłeś, co chciałeś zrobić przez długi czas? Dlaczego tego nie zrobiłeś?

15. Jakie jest największe osiągnięcie twojego życia?

16. Co najbardziej cenisz w przyjaźni?

17. Jakie jest twoje najważniejsze, najbardziej cenione wspomnienie?

18. Jakie jest twoje najgorsze wspomnienie?

19. Gdybyś wiedział, że za rok nagle umrzesz, czy zmieniłbyś coś w swoim życiu? Dlaczego?

20. Co dla ciebie oznacza przyjaźń?

21. Jakie role w twoim życiu zajmują miłość i uczucie?

22. Co uważasz za pozytywne w twoim partnerze. Wymień pięć elementów.

23. Powiedz partnerowi, jak ciepłe relacje są w twojej rodzinie? Czy masz poczucie, że twoje dzieciństwo było bardziej szczęśliwe niż większości ludzi?

24. Jak myślisz o swojej relacji z matką?

Zestaw 3:

25. Powiedz trzy zdania o was, zaczynając zdanie od "My…". Na przykład "My jesteśmy w tym pokoju…" itd.

26. Dokończ zdanie: "Chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym się podzielić…"

27. Gdybyś chciałbyś się z kimś zaprzyjaźnić, co powinien o tobie wiedzieć?

28. Powiedz swojemu partnerowi, co ci się w nim podoba, co lubisz. Bądź tym razem bardzo szczery, powiedz coś, czego zazwyczaj nie powiedziałbyś nowo poznanej osobie.

29. Podziel się z partnerem jakimś kłopotliwym wspomnieniem.

30. Kiedy ostatnio płakałeś w samotności? A kiedy przy kimś?

31. Powiedz swojemu partnerowi, co już ci się w nim spodobało.

32. Co, twoim zdaniem, jest zbyt poważnym tematem do żartów?

33. Jeśli miałbyś umrzeć dzisiaj wieczorem bez możliwości porozumiewania się z kimkolwiek, jakich niewypowiedzianych słów najbardziej byś żałował?? Dlaczego ich nie powiedziałeś dotychczas?

34. Wyobraź sobie, że w twoim domu (w którym masz wszystko, co posiadasz) wybucha pożar. Po bezpiecznym wyprowadzeniu z domu wszystkich ludzi i zwierząt, możesz wejść do niego ostatni raz i zabrać ze sobą tylko jedną rzecz, co by to było?

35. Spośród wszystkich członków twojej rodziny, czyja śmierć byłaby dla ciebie najgorsza? Dlaczego?

36. Podziel się z rozmówcą osobistym problemem i poproś go o radę, jak on/ona, by sobie z nim poradził/poradziła. Po wysłuchaniu jego/jej rady poproś, aby odpowiedział ci jak odebrał twój problem, jak jego/jej zdaniem ty czujesz się z tym problemem.

