Widz "Szkła kontaktowego" zaskoczył prowadzących. Przerwano połączenie

Krzysztof Górski

P rowadzący "Szkło kontaktowe" przyzwyczajeni są do zaskakujących sytuacji, do których dochodzi, kiedy do programu telefonują na żywo widzowie. W niedawnym odcinku do programu dodzwonił się Józef ze Sławkowa, który rozpoczął swój monolog o Jarosławie Kaczyńskim. Wtedy połączenie zostało przerwane.