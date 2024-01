– Dziś pan minister Cichocki wydał dyspozycję dezaktywacji kart obu panów, jako zabezpieczenie praworządności – powiedział w TVN24 dyrektor generalny gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski, nawiązując do kwestii mandatów posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Karty służą do udziału w sejmowych głosowaniach. Zakroczymski stwierdził też, że Szymon Hołownia nie traktuje sprawy polityków jako zamkniętej na drodze instancji sądowych.

Chaos z Kamińskim i Wąsikiem tylko się pogłębia. Ujawniono nową decyzję marszałka Hołowni Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

– Finalne decyzje odnośnie do udziału lub braku panu posłów w najbliższym posiedzeniu pan marszałek podejmie i ogłosi przed tym posiedzeniem – przekazał na antenie TVN24 Stanisław Zakroczymski.

Jest ruch Hołowni ws. Kamińskiego i Wąsika

– W tym momencie te działania mają charakter zabezpieczenia i pan marszałek bierze za nią pełną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę poważne wątpliwości co do charakteru aktów, jakie zostały wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – tłumaczył przedstawiciel gabinetu marszałka Sejmu.

Według Zakroczymskiego w poniedziałek i wtorek odbędą się oficjalne konsultacje Szymona Hołowni z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem, ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i szefem PKW Sylwestrem Marciniakiem.

"Marszałek nie traktuje sprawy jako zamkniętej"

Czytaj także: https://natemat.pl/534575,bodnar-o-chaosie-z-kaminskim-wyrok-jest-obowiazujacy

– Pan marszałek prosił, aby przekazać, że nie traktuje tej sprawy jako zamkniętej w toku instancji sądowych. Wiemy, że w środę w tej sprawie będzie wypowiadała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czekamy na ostateczny komplet dokumentów – zaznaczył rozmówca stacji.

Zakroczymski poinformował, że do marszałka dotarły postanowienia z Izby Kontroli. Dyrektor gabinetu Hołowni nie krył wzburzenia zaskakującym tempem spraw.

"Obraza dla wymiaru sprawiedliwości"

– Tylko procedura, w jakiej wydano te postanowienia, jest obrazą dla wymiaru sprawiedliwości – komentował zdenerwowany.

Wspomniał również, że na prośbę sędziego Aleksandra Stępkowskiego - wystosowaną w środę (3.01) późnym wieczorem - akta sprawy przesłano do Sądu Najwyższego już następnego dnia.

– Doręczono je o 14.05, tylko że orzeczenie wydano o 13 z minutami. Nie zaczekano nawet jednej doby, żeby z Sejmu doszło stanowisko pana marszałka. Jest to niebywałe, skandaliczne i nie mieści się w mojej prawniczej głowie – mówił Zakroczymski.

Przedstawiciel Hołowni dodał, że oryginały akt wręczył prezesowi Izby Pracy Sądu Najwyższego i jedynie on ma do nich dostęp.

– Z tego, co mi wiadomo, to Izba Kontroli orzekała w sprawie pana Wąsika na podstawie akt, które zostały jej przekazane przez sędziego sprawozdawcę poza trybem. Z kolei w sprawie pana Kamińskiego orzekała na kserokopiach. To się nie mieści w głowie żadnemu uczciwemu prawnikowi – podsumował.

Neosędziowie zdecydowali ws. posłów PiS

W piątek (5.01) Onet ujawnił, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przychylił się do wniosków Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar więzienia. Wcześniej, składająca się wyłącznie z tzw. neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zdecydowała o uchyleniu postanowienia ws. wygaszenia ich mandatów poselskich.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Obu politykom Prawa i Sprawiedliwości zasądzono kary dwóch lat więzienia oraz zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach publicznych przez pięć lat.

Czytaj także: https://natemat.pl/534602,kaminski-i-wasik-na-razie-nie-ida-do-wiezienia-jest-decyzja-sadu