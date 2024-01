Najważniejsi politycy Szwecji – w tym premier, ministrowie obrony i obrony cywilnej oraz naczelny dowódca sił zbrojnych – apelują do społeczeństwa o przygotowanie się na atak ze strony Rosji. Szwedzkie media piszą o niecodziennej sytuacji w kraju, gdzie władze nie mają w zwyczaju "straszyć wojną".

"Rosja zaatakuje Szwecję? Rząd w Sztokholmie apeluje do obywateli o gotowość" Fot. Stefan Rousseau/Associated Press/East News

PAP informuje o niepokojących apelach, które pojawiły się podczas trwającej w kurorcie narciarskim Saelen na zachodzie Szwecji konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności. Zdaniem szwedzkich mediów "straszenie wojną" to niecodzienna sytuacja w kraju, który od ponad 200 lat nie uczestniczy w konfliktach zbrojnych i szczyci się neutralnością.

Mimo to, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Szwecja wraz z Finlandią zdecydowały się wstąpić do NATO. Plany Sztokholmu zahamowały jednak Turcja i Węgry. Kraj wciąż czeka na akceptację wniosku przez ich parlamenty.

Szwecja szykuje się na wojnę z Rosją?

Premier Szwecji Ulf Kristersson stwierdził w Saelen, że jego ojczyzna ostatnio miała "raczej teoretyczne spojrzenie na wojnę, ale rosyjski atak na Ukrainę to zmienił".

– Jest oczywiste, że obecne działania Rosji dają nam wszystkim powód, aby traktować je niezwykle poważnie – ocenił.

Według Kristerssona waleczna postawa Ukrainy pokazała Szwecji, że "największym zasobem kraju w czasie wojny jest wspólna wola obrony". Podkreślił równocześnie, że szwedzki paszport wiąże się nie tylko z możliwością swobodnego podróżowania, ale też obowiązkiem obrony terytorium państwa.

– Nie jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że zagrożenie jest prawdziwe – podkreślił.

"Wojna może przyjść i do nas"

Z kolei minister obrony Pal Jonson oznajmił, że "nie można wykluczyć ataku zbrojnego na Szwecję". – Wojna może przyjść i do nas – ostrzegał.

Duże poruszenie wzbudził też apel ministra obrony cywilnej Carla Oskara Bohlina. Polityk nawoływał o "mentalne przygotowanie się na wybuch wojny".

– Wszyscy Szwedzi w wieku od 16 do 70 lat powinni być gotowi na poradzenie sobie w trudnych warunkach środowiskowych – zapowiedział Bohlin.

Podczas swojego przemówienia naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych Micael Byden pokazał zdjęcia zniszczeń, których rosyjscy żołnierze dokonali w Ukrainie.

– Czy sądzicie, że tak mogłaby wyglądać Szwecja? – pytał – Wojna w Ukrainie jest krokiem, a nie ostatecznym celem w ambicjach ustanowienia strefy interesów i zburzenia porządku świata opartego na zasadach – alarmował.

Wraca obowiązkowa służba cywilna

Szwedzki minister obrony zapowiedział w Saelen analizę działań, które mogą zachęcić Szwedów do wstąpienia do wojska, a kierujący obroną cywilną Bohlin wspomniał o pracy nad przygotowaniem szpitali do warunków wojennych.

To jednak nie wszystko, bo w połowie stycznia w kraju ma zostać przywrócona obowiązkowa służba cywilna. W jej ramach jako pierwsi szkolenia odbędą pracownicy służb ratowniczych.