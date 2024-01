Sikorski w rozmowie z CNN zaapelował do polityków USA. "Konsekwencje byłyby katastrofalne"

Alan Wysocki

R adosław Sikorski zwrócił się do władz USA o większe wsparcie Kijowa. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że jeśli Władimir Putin podbije Ukrainę, to koszty powstrzymania go będą znacznie wyższe, niż teraz. – Konsekwencje podboju Ukrainy przez Putina byłyby katastrofalne – powiedział na antenie CNN.