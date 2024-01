We wtorek wieczorem na profilu Komendy Stołecznej Policji w serwisie X pojawił się komunikat w sprawie zatrzymania posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane." – napisano.

We wtorek (9.01) tuż przed godz. 20 stołeczna policja przekazała, że doszło do zatrzymania skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy mieli zostać doprowadzeni przez funkcjonariuszy do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Policja potwierdza zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika

"W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane." – poinformowano na platformie X.

Długa wizyta w Pałacu Prezydenckim

Wspomniani posłowie PiS od godz. 11 we wtorek przebywali w Pałacu Prezydenckim. Według oficjalnej wersji, skazani politycy brali tam udział w uroczystości powołania nowych doradców głowy państwa: Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego.

Po godz. wygłosili Kamiński i Wąsik wygłosili oświadczenie na dziedzińcu gmachu. Stwierdzili w nim, że wcale się nie ukrywają i planują wziąć udział w organizowanej przez PiS demonstracji 11 stycznia.

Około godz. 19 pojawiły się doniesienia, że prezydent Andrzej Duda opuścił Pałac Prezydencki i udał się na spotkanie ze Swiatłaną Cichanouską. Polityków PiS miało nie być w kolumnie, co oznaczało, że pozostali w budynku bez towarzystwa głowy państwa. "Prezydent pojechał do Belwederu na spotkanie ze Swiatłaną Cichanouską i społecznością białoruską. Policja ma oko na pałac. Moje źródło: "gości specjalnych" w pojazdach kolumny nie było. Swoją drogą, co za czasy..." – komentował na platformie X dziennikarz Onetu, Kamil Dziubka.

Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego

Niedługo potem okazało się, że funkcjonariusze weszli do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymali przebywających tam posłów.

"Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała przebywającego tam Macieja Wąsika" – napisał we wtorek wieczorem portal wPolityce.pl. "Mariusz Kamiński zatrzymany w Pałacu Prezydenckim" – informował natomiast reporter Mariusz Gierszewski z Radia ZET. Informację potwierdziła także stacja TVN24, której reporter był obecny na miejscu wydarzeń.

O co chodzi w sprawie Kamińskiego i Wąsika?

Przypomnimy: pod koniec 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia oświadczył, że przygotowano nakazy doprowadzenia skazanych posłów do więzienia. Prezydent Andrzej Duda utrzymuje, że jego ułaskawienie z 2015 roku jest wiążące, chociaż ogłosił je przed wyrokiem sądu II instancji.

