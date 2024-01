S kazani politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani w Pałacu Prezydenckim przez służby. Potwierdziły to już oficjalnie szefostwo MSWiA oraz policja. Następnie jedna z urzędniczek prezydenta Andrzeja Dudy zdradziła szczegóły tego, co tam się dokładnie wydarzyło.





Tak zatrzymali Kamińskiego i Wąsika. Urzędniczka Dudy zdradziła szczegóły

Natalia Kamińska

