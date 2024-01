Kaczyński pod aresztem mówił o "zakapturzonych osobach". Zobaczcie, co potem zrobił Gliński

We wtorkowy wieczór, niedługo po zatrzymaniu polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, przed aresztem śledczym na warszawskim Grochowie pojawił się sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. W rozmowie z mediami polityk przekonywał, że policja powinna zająć się "grupą zakapturzonych ludzi", którą widział w okolicy swojego domu, a nie zatrzymywaniem "posłów". Reakcja Piotra Glińskiego, który stał obok, jest bezcenna.

We wtorek wieczorem policja zatrzymała byłych ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w celu doprowadzenia ich do zakładu karnego. Posłowie bez mandatów trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie, pod którym niedługo później pojawili się zwolennicy PiS, a wśród nich prezes partii Jarosław Kaczyński.

Oczywiście nie zabrakło cierpkich słów. Kaczyński najpierw opowiadał o "więźniach politycznych" a później próbował też obrazić funkcjonariuszy policji, sugerując, że zajmują się zatrzymaniem skazanych posłów PiS, zamiast "zakapturzonymi młodymi ludźmi" chodzącymi pod jego domem na Żoliborzu.

– Nie ma porządku w Polsce. Widziałem dzisiaj na Grenadierów wielu policjantów i policjantek i gdy wyjeżdżałem ze swojej dzielnicy Żoliborz, widziałem grupy zakapturzonych młodych ludzi. Ta policja powinna być tam, a nie tutaj – uznał.

W momencie wypowiadania tych słów za plecami prezesa stał jego partyjny kolega Piotr Gliński. Temperatura wynosiła wówczas -10 stopni Celsjusza dlatego polityk otulony był czapką i kapturem swojej kurtki. Kiedy jednak usłyszał hasło "zakapturzone osoby" nagle się ich pozbył. Ta reakcja wzbudziła niemałe rozbawienie w mediach społecznościowych.

Pokłosie "afery gruntowej"

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2023 roku wiceprezes PiS Mariusz Kamiński oraz były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik usłyszeli prawomocne wyroki w sprawie nadużyć, jakich w roli szefów CBA mieli dopuścić się przy tzw. aferze gruntowej z 2007 roku.

Obu politykom PiS zasądzono takie same kary – dwa lata pozbawienia wolności oraz zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach publicznych przez 5 lat. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał więc postanowienia ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Politycy wciąż utrzymują jednak, że wszystkie te rozstrzygnięcia prawne ich nie dotyczą ze względu na akt łaski, którym Andrzej Duda objął ich na początku swojej prezydentury w 2015 roku. Ułaskawienia natomiast nastąpiły przed ogłoszeniem prawomocnego wyroku i jakiś czas temu Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że nie wywołały żadnych skutków prawnych.

