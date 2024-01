Poznaliśmy nowego wokalistę zespołu Dżem. To... Riedel

Legendarny zespół Dżem właśnie ogłosił, że ma nowego wokalistę. Po Macieju Balcarze nowym frontmanem kapeli został syn Ryśka Riedla, Sebastian Riedel.

Kto został nowym wokalistą Dżemu po Macieju Balcarze? Fot. Artur Szczepanski / REPORTER

Sebastian Riedel nowym wokalistą Dżemu

"Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 6 kwietnia 2024 roku do zespołu DŻEM jako nowy wokalista dołączy Sebastian Riedel. Nasze drogi przecinały się wielokrotnie, by właśnie teraz połączyć się w jedną, wspólną, muzyczną ścieżkę pełną nowych wyzwań" – czytamy w poście Dżemu na Facebooku.

Pod oświadczeniem grupy można znaleźć mnóstwo rozentuzjazmowanych komentarzy. "Właściwy człowiek na właściwym miejscu"; "Teraz to poprawiliście mi humor"; "Jedyna słuszna droga, by nie kończyć kariery Dżemu"; "Brawo, super decyzja"; Można powiedzieć: w końcu! Oto godne zastępstwo – zachwycają się fani.

Sebastian Riedel urodził się w 1978 roku w Tychach. W 1993 roku założył zespół o nazwie Cree, w którym śpiewał, grał na gitarze i zajmował się pisaniem tekstów piosenek.

Jak Riedel wspominał swoją relację z ojcem? – Myślę, że dzisiaj by mnie tutaj nie było i nie robiłbym tego, co robię, gdybym miał skrzywione dzieciństwo. W każdą niedzielę na przykład chodziliśmy do restauracji coś zjeść i to był czas tylko i wyłącznie dla naszej rodziny (…). Jak ludzie rozpoznali ojca w restauracji, to prosili, aby coś zaśpiewał. Ojciec zawsze odpowiadał: "Nie, dzisiaj na pewno nie zaśpiewam, jestem teraz z rodziną" – zdradził w rozmowie z portalem opole.naszemiasto.pl

Maciej Balcar kończy współpracę z Dżemem

Pod koniec grudnia ubiegłego roku informowaliśmy, że Maciej Balcar postanowił zakończyć współpracę z Dżemem. Będzie śpiewał w zespole do 6 kwietnia 2024 roku. "Po tym terminie Po tym terminie zespół będzie kontynuował działalność z nowym wokalistą" – ogłosili wówczas muzycy.

Przypomnijmy, że grupa rozpoczęła swoją działalność w 1973 roku. Jednak debiutancka płyta Dżemu wyszła wiele lat później. Od początku istnienia do lat 90. w zespole śpiewał Ryszard Riedel.

Choć artysta zmarł w 1994 roku, to jego głos nadal jest uznawany za jeden z najlepszych. Przypomnijmy, że gdy stan zdrowia "Ryśka" pogarszał się, członkowie Dżemu nawiązali współpracę z Jackiem Dewódzkim.

Do największych przebojów zespołu Dżem zaliczamy: "Wehikuł czasu"; "Jak malowany ptak"; "Sen o Victorii"; "Do kołysi"; "Whisky"; "Mała Aleja Róż" oraz "Autsajder".

Paweł Domagała skrytykowany za cover Dżemu

Jak pisaliśmy wcześniej z naTemat, dwa lata temu z okazji Wszystkich Świętych stacja Polsat zorganizowała koncert upamiętniający piosenki śpiewane przez artystów, którzy odeszli już z tego świata. Na scenie nie zabrakło utworu nagranego przez zespół Dżem, którego wokalistą był Ryszard Riedel.

Zielone światło na śmiałą interpretację kawałka "List do M." otrzymał aktor Paweł Domagała, który jest również autorem wakacyjnego hitu "Weź nie pytaj". "Rysiu się w grobie przewraca", "Nie ta liga, Panie Pawle", "Są artyści i są utwory, których nie powinno się ruszać" – mogliśmy przeczytać pod nagraniami z występu Domagały.

