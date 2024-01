Były premier ujawnił plany PiS na nadchodzące w 2025 r. wybory prezydenckie. Odniósł się także do swojej przyszłości i powiedzieł, że plan na siebie ma nieco inny. – Chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu – oznajmił w Radiu Zet Mateusz Morawiecki, deklarując chęć objęcia stanowiska prezesa Prawa i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim.

W piątek (12.01) były premier i obecny poseł PiS Mateusz Morawiecki gościł w audycji u Bogdana Rymanowskiego. Na antenie Radia Zet polityk zadeklarował chęć udziału w wyścigu o fotel prezesa PiS po Jarosławie Kaczyńskim.

Morawiecki na prezesa PiS?

– Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS. Spajał nasz obóz – zaznaczył Morawiecki.

– Potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji – przyznał. Dopytywany przez prowadzącego, czy pragnie przejąć funkcję szefa PiS, po odejściu Kaczyńskiego na emeryturę, odpowiedział "tak".

Następnie rozmowa skierowała się na inne tory, a mianowicie wybory prezydenckie, które odbędą się w 2025 roku. Na pytanie czy Morawiecki zamierza w nich kandydować, polityk powiedział, że "tę decyzję podejmie komitet polityczny PiS". Powinno to nastąpić za około 10 miesięcy.

Zagłosuje "za" uchyleniem Braunowi immunitetu

Były premier ujawnił też, że zagłosuje "za" uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi, który w grudniu 2023 r. zgasił gaśnicą palące się w Sejmie chanukowe świece. Prokuratorski wniosek o uchylenie Konfederacie immunitetu ma obejmować siedem czynów, choć większość sprowadza się do wydarzeń, które miały miejsce podczas sejmowych obchodów Chanuki.

Co ciekawe, Morawiecki oznajmił, że w przypadku odwołania wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z prezydium Sejmu będzie głosował przeciwko.

– Ja uważam, że wszystkie kluby powinny być reprezentowane w prezydium Sejmu. Ne jest rolą większość parlamentarnej dobierać sobie, kto może być wicemarszałkiem, a kto nie – tłumaczył.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zdradził także, że w styczniu ruszą prace kierowanego przez niego Zespołu Pracy Państwowej. Zastrzegł przy tym, że grono nie będzie "gabinetem cieni".

– Będzie on koncentrował się na pracy w kilkunastu obszarach. Do każdego z tych kilkunastu obszarów będę zapraszał wielu ludzi - i polityków, i ekspertów. Chcę włączyć jak najwięcej specjalistów, także samorządowców, także przedsiębiorców do tego zespołu – wyjaśnił.

Nowy sondaż o Kaczyńskim

Po przegranych wyborach i serii kontrowersyjnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, wielu komentatorów oceniło, że prezes PiS powinien udać się na polityczną emeryturę. Na ten temat wypowiedzieli się też uczestnicy nowego sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Badanie odbyło się w dniach 15-17 grudnia, czyli kilkadziesiąt godzin po wybuchach prezesa PiS związanych z powstaniem nowego rządu. Badanie wykonano metodą CAWI na grupie 1000 osób.

Wyniki pokazały, że prawie dwóch na trzech Polaków – 65,5 proc. – jest zdania, że prezes PiS powinien przekazać stery w partii komuś innemu. Nieco ponad jedna na pięć osób – 20,8 proc. – sądzi, że Jarosław Kaczyński nie powinien oddawać władzy w PiS. 13,7 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

