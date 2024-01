Pilne wystąpienie Kaczyńskiego. Bez hamulców uderzył w decyzje rządu Tuska

Dość zaskakująco Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w niedzielny poranek w mediach społecznościowych, że prezes partii wygłosi jeszcze tego samego dnia oświadczenie prasowe. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński odniósł się do zamieszania w polskiej prokuraturze. – Cały ten zabieg, jest zabiegiem całkowicie bezprawnym – stwierdził. Polityk skrytykował również rząd Donalda Tuska, sugerując "kwalifikacje na poziomie zerowym".

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Uderzył w rząd i Trzaskowskiego Fot. Oleg Marusic/REPORTER

"To pokazuje kwalifikacje obecnego rządu"

– Dzisiaj mamy w prokuraturze sytuację związaną z łamaniem art. 7 Konstytucji, czyli tego, że władze państwowe działają na podstawie prawa – stwierdził w niedzielę Jarosław Kaczyński. – To, co się dzisiaj dzieje, to próba wykreowania nowego, nieprzewidzianego przez prawo stanowiska pełniącego obowiązki prokuratora krajowego – podkreślił.

Jarosław Kaczyński, atakując Prokuratora Generalnego, wspomniał o "panice" w nowym rządzie. – To pokazuje, jakie jest zamieszanie, jaka jest panika. I szerzej: jakie są kwalifikacje tego rządu i ludzi tam zasiadających do kierowania dużym, europejskim państwem. Można powiedzieć, że są one na poziomie zerowym – powiedział.

Prezes PiS opisał także, jak jego zdaniem wyglądało mianowanie p.o. Prokuratora Krajowego. – Najpierw poproszono prokuratora Dariusza Barskiego, żeby mianował pewnego pana, bodajże o nazwisku Bilewicz, który miałby być tym prokuratorem pełniącym obowiązki, a po czterech godzinach stwierdzono, że pan prokurator Barski nigdy prokuratorem krajowym nie był, bo był rzekomo na emeryturze – opisał Kaczyński.

Podczas rozmowy z dziennikarzami szef Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in. o wpis Donalda Tuska, w którym stwierdził, że "okupacja urzędów przez PiS się zakończy, tak jak zakończyła się pisowska okupacja Polski". – To kolejny dowód na to, że premier Tusk nie uznaje, że w Polsce obowiązuje jakieś prawo. W jakiś sensie przestaje uznawać istnienie państwa polskiego – odpowiedział polityk.

Kamiński i Wąsik bohaterami, a Trzaskowski chłopczykiem

Podczas konferencji padło pytanie o sytuację z czwartkowej manifestacji w Warszawie, podczas której wyświetlono wizerunki skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na pomniku bohaterów AK. – Czy nie uwłacza to pamięci bohaterów AK? – zapytał dziennikarz Faktów. – Nie uwłacza, bo oni nie są żadnymi przestępcami, tylko też są bohaterami – odpowiedział Kaczyński.

– Są ludźmi, którzy podjęli się bardzo trudnego zadania, czyli walki z korupcją w Polsce – bronił partyjnych kolegów.

Kaczyński odniósł się również do aktywności prezydenta Warszawy w mediach społecznościowych, kiedy ten reagował na ostatnie wydarzenia w okół zatrzymania Kamińskiego i Wąsika.

– Jak traktować tweet prezydenta Trzaskowskiego i kandydata, jak można sądzić, na prezydenta Polski, w którym cieszy się z zablokowania przez autobus komunikacji miejskiej w chwili, kiedy był tam prezydent RP? To jest taka uciecha chłopczyka, a chłopczyk nie może być prezydentem ani miasta, ani tym bardziej Polski – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie konferencji prasowej

