Magdalena Biejat skrytykowała przebieg zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Jak wielokrotnie informowaliśmy już w naTemat.pl, 9 stycznia 2024 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik rozpoczęli odbywanie kary dwóch lat pozbawienia wolności, na którą pod koniec grudnia przed Sądem Okręgowym w Warszawie zostali prawomocnie skazani za nadużycia przy tzw. aferze gruntowej.

Dzięki współdziałaniu policji oraz Służby Ochrony Państwa wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz jego wiernego kompana zatrzymano w Pałacu Prezydenckim. Jak się później okazało skazanych polityków funkcjonariusze znaleźli w gabinecie Marcina Mastlerka, czyli najbliższego współpracownika Andrzeja Dudy.

Zatrzymanie osób mających odbyć karę pozbawienia wolności w siedzibie głowy państwa było wydarzeniem bezprecedensowym i bez wątpienia trudnym dla mundurowych. Po całej akcji policjanci odbierali liczne gratulacje za jej bezpieczne i sprawne przeprowadzenie.

Biejat z Razem o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika: To niefortunne, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego

Teraz okazuje się jednak, że działania policji i SOP nie przypadły do gustu wicemarszałkini Senatu Magdalenie Biejat. W programie "7. Dzień Tygodnia" na antenie Radia Zet przedstawicielka partii Razem o akcji w Pałacu Prezydenckim wypowiedziała się dość krytycznie.

Uważam, że to było dość niefortunne, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Żałuję, że to zrobiła

- głównie ze względu na to, że chciałabym dać szansę panu prezydentowi, żeby pokazał, czy zaprosił byłych ministrów w rządzie PiS na rozmowę, czy na dłuższe koczowanie.

Magdalena Biejat

wicemarszałkini Senatu w Radiu ZET