Wrócił serwis TVP Info i kanał stacji na YouTube, ale nie w całości. Niektóre treści usunięto

Na fali rewolucji w Telewizji Polskiej wrócił serwis TVP Info. Treści w tvp.info przeszły weryfikację "pod kątem rzetelności warsztatu dziennikarskiego". Oznacza to, że w archiwum nie znajdziemy już najbardziej propagandowych materiałów. W poniedziałek ruszył także kanał stacji na YouTube.

Serwis tvp.info zaczął działać w poniedziałek Fot. Screen / tvp.info

Nowa stacja TVP Info ruszyła po krótkiej przerwie 29 grudnia. Trochę dłużej musieliśmy poczekać na serwis tvp.info, który wyłączono dziewięć dni wcześniej. Zawieszono również kanał TVP Info na YouTube, który miał 361 tys. subskrybentów oraz ponad 365 mln odtworzeń.

Ruszyły serwis tvp.info oraz kanał TVP Info na YouTube

Zarówno internetowy serwis, jak i kanał na YouTube ruszyły w poniedziałek, 15 stycznia. Jak informują Wirtualne Media, tvp.info pokieruje Andrzej Jaszczyszyn, który wcześniej był związany z Grupą ZPR Media.

Skąd aż taka długa przerwa? Z powodu weryfikacji. – W ostatnich dniach weryfikowaliśmy treści z serwisu pod kątem rzetelności warsztatu dziennikarskiego. Materiały z pogranicza propagandy, które nie przeszły tej weryfikacji, nie będą udostępnione publicznie – powiedział Jaszczyszyn. Oznacza to, że niektóre archiwalne programy nie będą już dostępne.

Nowy szef serwis tvp.info wyjawił, że obecnie jego zespół "pracuje w bardzo ograniczonym składzie". – Jest złożony w części z osób, które były zatrudnione wcześniej. Jednocześnie trwają wytężone prace nad wzmocnieniem go przez nowych dziennikarzy, w większości mających wieloletnie doświadczenie w tworzeniu największych serwisów internetowych w Polsce – mówił Wirtualnym Mediom.

W poniedziałek redakcja powitała internautów. – Drodzy Czytelnicy portalu tvp.info – wracamy. Znów jesteśmy dla Was na żywo – z informacjami z kraju i ze świata, relacjami, wideo, wydarzeniami kulturalnymi i ciekawostkami naukowymi – czytamy w serwisie.

Mamy obowiązek Was informować o ważnych i ciekawych wydarzeniach, a przy tym zachować "bezstronność, wyważenie i niezależność, wysoką jakość i integralność przekazu". Obiecujemy wypełniać te obowiązki i bierzemy za to odpowiedzialność. tvp.info redakcja serwisu

Redakcja serwisu TVP Info dodała, że będzie "podawać informacje, które będą istotne dla 'całego społeczeństwa i poszczególnych jego części', do czego zobowiązuje ją ustawa".

– Misja publiczna to dla nas bycie użytecznym dla każdego, kto trafia na portal tvp.info. Interesuje nas to, czym żyje Polska i to, co dzieje się na świecie. W natłoku informacji, które docierają ze wszystkich zakątków globu, będziemy szukać tych najważniejszych. Tam, gdzie pojawiają się kontrowersje, będziemy dostarczać Państwu przede wszystkim sprawdzone fakty – a po nich analizy i komentarze ekspertów – obiecuje nowe tvp.info.

– Chcemy, byście się czuli poinformowani i doinformowani, dlatego będziemy dawać przestrzeń wszystkim stronom ważnych wydarzeń. Drodzy Czytelnicy portalu tvp.info. Razem będziemy wiedzieć więcej – podsumowała redakcja pod kierownictwem Andrzeja Jaszczyszyna.

Mimo że ruszyły już serwis internetowy i kanał na YouTube, to stacja wciąż nie odzyskała kontroli nad kontem TVP Info w serwisie X (dawniej Twitterze), który "milczy" od 11 stycznia.