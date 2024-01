Joanna Krupa założyła ze swoją 4-letnią córką kanał na YouTube. Ma konkretny cel

Joanna Krupa ma nowy projekt. Założyła na YouTube kanał edukacyjny dla dzieci. Gwiazdą "Asha&Asia" jest 4-letnia córeczka prowadzącej "Top Model", Asha. Dziewczynka śpiewa i uczy angielskiego, ale nie tylko.

Joanna Krupa założyła ze swoją córką kanał na YouTube Fot. Instagram / joannakrupa

W marcu ubiegłego roku Joanna Krupa ogłosiła w mediach społecznościowych, że wspólnie z mężem Douglasem Nunesem podjęli decyzję o rozwodzie. Para wspólnie wychowuję córeczkę, 4-letnią Ashę, oczko w głowie celebrytki.

Krupa często publikuje na Instagramie zdjęcia i filmiki z dziewczynką, która wydaje się czuć przed kamerą jak ryba w wodzie. Prowadząca "Top Model" pojawiła się nawet raz z Ashą na ściance, a ta wydawała się zachwycona.

Joanna Krupa wraz z córką Ashą założyła kanał na YouTube. Co znajdziemy na Asia&Asha?

Teraz Joanna Krupa postanowiła pójść o krok dalej i założyła z córką kanał edukacyjny na YouTube. "Razem z moją córeczką Ashą zapraszamy was do naszego secret project, nowy kanał na Youtube Asia&Asha, gdzie moja Asha śpiewa i was uczy po angielsku i sama się uczy po polsku. Zapraszamy, będzie zabawa" – zapowiedziała Joanna Krupa na Instagramie.

"Na naszym kanale wspólnie nauczymy się języka angielskiego! Poprzez animacje, bajki i piosenki nawet najmłodsi odbiorcy mogą rozwijać swoje umiejętności przez zabawę – cóż ENGLISH IS FUN" – czytamy z kolei w opisie kanału Asia&Asha. Autorem piosenek jest Tomasz Lubert.

"(...) Unikalne piosenki (...) nie tylko uczą dzieci języka angielskiego, ale także sprawiają, że nauka staje się radosną przygodą. Pomysł narodził się z przekonania, że zabawa jest kluczowa w procesie edukacyjnym najmłodszych, tworząc równocześnie niezapomniane chwile spędzone aktywnie i kreatywnie" – brzmi opis projektu. W sieci można znaleźć już trzy filmiki z córką Joanny Krupy.

Krupa nie ukrywa, że do założenia kanału na YouTube zainspirowały ją umiejętności małej Ashy. – Zdecydowałam, żeby z moją malutką projekt zrobić, bo ona śpiewa od rana, zna wszystkie piosenki The Beatles, Shakirę. Dla mnie jako matki było to ważne, bo wiem, że mój polski nie jest perfekcyjny i wiem, że moja mama bardzo się starała, żeby mówić po polsku w domu, ale do końca może wolałam z koleżankami po angielsku – powiedziała modelka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak zareagowali fani Krupy? W większości są zachwyceni. "Świetne to!!!! Jeju! Będziemy się uczyć", "Super! Ale świetny pomysł! I jaka pamiątka dla Was!", "Świetna sprawa", "Genialne", "Super pomysł, będę oglądać z córeczką", "Rewelacja, będziemy na bieżąco" – pisali internauci na Instagramie.

Joanna Krupa zaliczyła wpadkę w "Top Model". Jej angielskie wstawki są zaplanowane

Joanna Krupa jest Polką wychowaną w USA. Łączenie polskiego języka z amerykańskim akcentem i angielskimi wstawkami to znak rozpoznawczy celebrytki, prezenterki i aktywistki mieszkającej w Los Angeles.

W listopadzie, podczas finału 12. edycji "Top Model" doszło jednak do wpadki. Jedna z kamer uchwyciła prompter, z którego czytała Krupa. Można było na nim zauważyć, że jej angielskie wtrącenia były zaplanowane w scenariuszu.

"Kto dalej ma szansę walczyć i zostać winner (pol. zwycięzcą), a kto musi powiedzieć goodbye (pol. do widzenia). Do kolejnej rundy awansuje best 3 (pol. najlepsza trójka) – ukazało się na ekranie.

Po tej wpadce internauci nie kryli swojego rozczarowania. W sieci pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy, w których powątpiewali w wiarygodność Krupy.

"Ej właśnie totalnie straciłem zaufanie do Aśki. Przestała być dla mnie wiarygodna. Produkcja jej pisze te amerykańsko-angielskie wstawki?"; "Boże, to wszystko ściema. Ona wcale nie mówi z akcentem? To tylko jej kreacja aktorska"; "Szczerze to nie spodziewałam się po Aśce, że ściemnia ze swoim akcentem" – pisali wówczas internauci.

Prawdopodobnie produkcja programu, pisząc w ten sposób scenariusz, chciała ułatwić pracę Joannie Krupie. Jak doniósł portal Plejada, w każdym poprzednim finale "Top Model" kwestie prezenterki miały być pisane w podobny sposób.