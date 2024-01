S ejm ma wkrótce powołać komisję ds. Pegasusa, w tym wybrać w tym tygodniu jej członków i przewodniczącego. Pegasus to izraelskie oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie na odległość urządzeń elektronicznych. Ofiarą tego systemu padł m.in. obecny europoseł KO Krzysztof Brejza. – Pegasus został użyty wobec opozycji, przeciw demokratom przez rząd PiS – mówił we wtorek w Sejmie Marcin Bosacki z KO. On ma być przewodniczącym tego gremium. Tak ustaliły media.





Afera podsłuchowa i komisja ds. Pegasusa. Gorąca dyskusja na sali plenarnej

Natalia Kamińska

