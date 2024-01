6 sekretów, które skrywamy przed sobą w związku. Uwaga – to może zaboleć

To, że związek powinna cechować szczerość, w teorii wie każdy. W praktyce wielu z nas przed partnerem skrywa mniejszy lub większy sekret. Niektóre kwestie są zamiatane pod dywan częściej niż inne. Po rozmowach z parami okazuje się, że w tych 6 tematach milczymy najczęściej, a są one dość bolesne.

Zazwyczaj w tajemnicy utrzymujemy kwestie, które są zbyt intymne, wstydliwe lub kontrowersyjne, aby dzielić się nimi z partnerem. Obawiamy się jego oceny, krytyki, ale nade wszystko odrzucenia. Tajemnice, które skrywamy, są do siebie dość podobne – oto 7 sekretów, które zatajamy przed partnerem w związku.

1. Prawda o poprzednim związku

Nawet psychologowie wskazują, że nie mamy obowiązku spowiadać się nowemu partnerowi ze swoich poprzednich relacji. Zazwyczaj mówimy powierzchownie o tym, w ilu związkach byliśmy lub skupiamy się na ostatniej relacji czy tej, którą mieliśmy za najpoważniejszą. Prawie nigdy jednak nawet wyjaśniając powody rozstania, nie mówimy partnerowi, że stroną winną byliśmy my. Usłyszeliście choć raz zdanie "rozstaliśmy się z mojej winy?".

Zazwyczaj dbamy o wybielenie siebie podczas opowiadania historii byłego związku lub z pełną premedytacją przemilczamy pewne szczegóły. Prawdopodobnie jeśli twój partner w poprzednim związku dopuścił się zdrady, czy przemocy emocjonalnej nie dowiesz się o tym, a jeśli już to nie od niego. Lub dopiero gdy w waszym związku dojdzie do podobnego kryzysu.

2. Finanse

Psychoterapeuci wskazują, że pary najczęściej do ich gabinetu trafiają z powodu zdrady, jednak najczęściej rozstają się z powodu nierozwiązanego sporu o finanse. Brzmi zaskakująco? Warto pamiętać, że stosunek do pieniędzy wymieniany jest jako jedna z podstawowych kwestii do omówienia w nowej relacji.

To, jakie mamy podejście do zarabiania pieniędzy i ich wydawania będzie rzutowało na całą dzieloną przez nas przyszłość. Co więc ukrywamy? Niektórzy swoim partnerom nie zdradzają nawet, ile zarabiają. Inni ukrywają przed swoim parterem, na co dokładnie swoje pieniądze wydają.

Jak wynika z badania "Finanse w związkach" przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, ponad jedna trzecia Polaków ukrywa wydatki przed swoim partnerem.

Najczęściej zdarza się to kobietom – 41 proc. – i osobom w wieku 25-34 lata – 43 proc. 12 proc. respondentów przyznało, że wzięło kredyt bez wiedzy swojej "drugiej połówki". Tylko trzy czwarte Polaków mieszkających razem z partnerem lub współmałżonkiem dokładnie zna jego sytuację finansową. A ty – umiesz odpowiedzieć na te pytania?

3. Masturbacja

90 proc. mężczyzn i 80 proc. kobiet – zakłada się, że właśnie tyle z nas zaspokaja się poprzez masturbację. Temat ten bywa jednak tabu nawet w długoletnich związkach. Dopóki partnerzy nie poruszą kwestii masturbacji wprost, mogą się jedynie domyślać, co sądzi o tym ich druga połówka. Niektórzy uważają, że masturbacja w związku w ogóle nie powinna występować, jeśli życie seksualne jest satysfakcjonujące. Inni, że jest formą rozładowania napięcia, relaksu i korzystają z niej, nawet regularnie współżyjąc.

To też jeden z tematów najczęściej owianych tajemnicą. Kobietom zdarza się zatajać, że masturbują się nawet po seksie, jeśli nie doszło wtedy do orgazmu, mężczyźni częściej korzystają z pornografii, co też skutecznie zatajają. Szczególnie że, jak pisaliśmy w naTemat, wiele kobiet oglądanie pornografii uważa już za zdradę. Możliwe więc, że nie masz pojęcia, czy i jak często twój partner "to" robi.

4. Flirt koleżeński

"Gdzie kończy się flirt, a zaczyna się zdrada?" to jedno z najczęściej powracających pytań w kontekście związków. Z jednej strony – trudno chyba znaleźć małżeństwo, które na rozwód zdecydowało się tylko z powodu flirtu rozumianego jako dwuznaczna rozmowa z kimś płci przeciwnej.

Z drugiej, równie trudno wyobrazić sobie kogoś, kto na wieść o tym, że jego partner kokietuje koleżankę/kolegę z pracy zareagowałby obojętnością. Flirt to zachowanie, które każdy z nas rozumie inaczej, ale o tym, czy dana sytuacja już mu przeszkadza, mógłby się wypowiedzieć... gdyby się o niej dowiedział. Do "niewinnego flirtu" mało kto przyzna się partnerowi, podskórnie czujemy, że dopuszczamy się w ten sposób mikro-zdrady.

5. Doświadczenia seksualne

Nierzadko osoby o większym niż ich partner seksualnym doświadczeniu starają się pozować, że doświadczeń mają mniej lub są mniej ekstremalne. Te, które mają poczucie, że ich seksualna historia jest raczej skromną wolą zawyżyć swoją liczbę partnerów seksualnych, ale większość zgodnie przyznaje, że temat byłych doświadczeń seksualnych przemilcza lub zataja część prawdy. Jak już pisaliśmy w naTemat – na pytanie o liczbę partnerów seksualnych i tak nie ma dobrej odpowiedzi.

6. Choroby psychiczne

Mimo że dzisiaj i tak mamy większą świadomość na temat chorób i zaburzeń psychicznych, to wiele osób nadal wstydzi się przyznać do tego partnerowi w obawie, że zostaną ocenione czy wprost odrzucone. Terapeutka Abigail Holman w rozmowie z metro.co.uk wskazała, że jej pacjenci w związku najczęściej ukrywają to, że mieli w swoim życiu myśli bądź próbę samobójczą.

"W mojej praktyce terapeutycznej często spotykam klientów, którzy zmagają się z ukrywaniem przed partnerami swoich myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu. Ich powody są głęboko zakorzenione w miłości i pragnieniu, aby nie obciążać i nie martwić bliskich" – wskazała.