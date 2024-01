Radio Szczecin przeprasza posłankę Filiks. Ten materiał wstrząsnął Polską

"Przepraszamy Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem, jakie ich spotkało" – przekazało w poniedziałek Radio Szczecin. Decyzja rozgłośni stoi w sprzeczności z KRRiT, która postanowiła nie karać redakcji za publikację materiałów, które ujawniły sprawę nastoletniego syna posłanki KO.

Radio Szczecin przeprasza Magdalenę Filiks. Jest komunikat Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

"W świetle ostatnich doniesień medialnych dotyczących potencjalnego wpływu Radia Szczecin na tragedię, która dotknęła Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, pomimo informacji przekazanej medialnie przez rzeczniczkę KRRiT, co do podjęcia decyzji o nieukaraniu Radia Szczecin za audycje i publikacje z grudnia 2022 r., przepraszamy Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem, jakie ich spotkało" – czytamy w komunikacie Radia Szczecin.

Radio Szczeci przeprasza Magdalenę Filiks

Rozgłośnia zaznaczyła, że przeprosiny składa "niezależnie od dalszych ustaleń dotyczących tego, czy i ewentualnie w jakim zakresie osoby pracujące w Radiu Szczecin w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do tego dramatycznego w skutkach zdarzenia".

"Mamy jednak świadomość, że żadne działania podejmowane w chwili obecnej nie umniejszą tragizmu tej historii, ani też nie przywrócą życia tak młodemu i niewinnemu człowiekowi" – przyznała redakcja.

W oświadczeniu zadeklarowano, że Radio Szczecin kończy z jednostronnym relacjonowaniem rzeczywistości, które zaprzeczało standardom dziennikarskim. Dodano, że najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowanie wizerunku rozgłośni, co "nie będzie proste".

Pod oświadczeniem, datowanym na 22 stycznia, podpisał się likwidator rozgłośni Robert Murawski.

Śmierć Mikołaja Filiksa

17 lutego 2023 r. niespełna 16-letni syn posłanki Magdaleny Filiks z KO odebrał sobie życie. W marcu odbył się jego pogrzeb. Dwa miesiące wcześniej zaczęła się nagonka na jego rodzinę ze strony prorządowych wówczas mediów.

Po koniec grudnia 2022 roku ówczesny naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski w swoim materiale o wyroku skazującym pedofila w Szczecinie zamieścił informacje, które mogły wskazywać na to, że to właśnie syn Magdaleny Fililks był jego ofiarą. Opisywany wyrok zapadł już grudniu 2021 roku, a Krzysztof F. został prawomocnie skazany i trafił do więzienia.

W areszcie spędził zresztą cały okres procesu, a został zatrzymany we wrześniu 2020 roku. Sprawa nie była zatem żadną nowiną.

Temat szybko podchwyciła również TVP Info, która chciała napiętnować Platformę Obywatelską. Zasugerowano wówczas, że Filiks nie nagłośniła procesu Krzysztofa F., bo nie chciała zaszkodzić swojej partii.

Po śmierci 16-latka Radio Szczecin znalazło się na cenzurowanym. Odeszło z niego wielu dziennikarzy, przez lata związanych z rozgłośnią.

19 stycznia 2024 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski podjął decyzję o nienakładaniu kary na Radio Szczecin, w związku z ujawnieniem danych ofiary pedofila. Tym samym Radio Szczecin opublikowało przeprosiny niezależnie od decyzji KRRiT.