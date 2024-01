Putin pojawi się tuż przy polskiej granicy. Wiadomo nieoficjalnie, co planuje dyktator

Lokalne media przekazały na Telegramie, że Władimir Putin ma 25 stycznia odwiedzić Królewiec. Na tę chwilę plan wizyty rosyjskiego przywódcy jest objęty tajemnicą, a Kreml nie wydał w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Putin po raz ostatni był w Królewcu 1 września 2022 roku.

Władimir Putin ma odwiedzić Królewiec. Nieoficjalnie ujawniono plan wizyty Fot. SERGEI SAVOSTYANOV/AFP/East News

W poniedziałek lokalny serwis vesti-kaliningrad.ru. poinformował, że 25 stycznia Władimir Putin ma pojawić się w Królewcu, czyli dawnym Kaliningradzie. Według nieoficjalnych informacji rosyjski przywódca spotka się tam ze studentami z okazji Dnia Tatiany, który upamiętnia powstanie Uniwersytetu Moskiewskiego w Rosji.

Putin pojawi się blisko polskiej granicy

25 stycznia w Rosji jest obchodzony jako "Rosyjski Dzień Studenta". Podczas wizyty w Królewcu Putin ma także uczestniczyć w wydarzeniach z okazji rozpoczętego w Rosji "Roku Rodziny".

Ostatni raz rosyjski przywódca odwiedził Królewiec 1 września 2022 roku. Poprowadził wówczas otwartą lekcję "Rozmowy o sprawach ważnych" dla 30 uczniów z wybitnymi osiągnięciami w nauce.

Dwa dni przed wizytą w obwodzie królewieckim Putin ma polecieć do Egiptu na spotkanie z prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisim. Wezmą tam udział w oficjalnej ceremonii ostatniego etapu wylewania betonu czwartego reaktora w mieście Dabaa.

Z kolei po pobycie w Królewcu, 27 stycznia rosyjski dyktator ma pojawić się w Petersburgu. Putin ma złożyć kwiaty na cmentarzu Piskarewskoje w 80. rocznicę wyzwolenia Leningradu. Następnie o godzinie 17:00 na stadionie Gazprom Arena ma wziąć udział w koncercie ku pamięci ofiar oblężenia miasta.

Już nie Kaliningrad

Przypomnijmy, w maju 2023 Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła, że nie zaleca używania nazw Kaliningrad i obwód kaliningradzki, ale Królewiec i obwód królewiecki. Zmiana była podyktowana bieżącą polityką Władimira Putina i względami historycznymi.

Według informacji przekazanej wówczas na oficjalnej stronie zadaniem komisji jest "opiniowanie wniosków w sprawie ustalenia oryginalnego brzmienia i pisowni nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski oraz opracowywanie wykazów tych nazw", a także "ustalanie brzmienia i pisowni polskich nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski".

12 kwietnia 2023 r. na 125. posiedzeniu komisji uchwalono, że dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) rekomendowane jest stosowanie wyłącznie polskiej nazwy Królewiec, natomiast obwód kaliningradzki ma być nazywany królewieckim. Zmiana obowiązuje od dnia ogłoszenia, czyli od wtorku 9 maja ubiegłego roku.

Królewiec to miasto należące do Rosji, leżące przy ujściu Pregoły do Zalewu Wiślanego. Jest stolicą obwodu królewieckiego. W 2021 populacja miasta liczyła 493 tys. mieszkańców. Mieści się w nim ważny dla kraju port rzeczny. Miasto jest położone ok. 35 km od granicy z Polską.