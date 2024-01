A dam Bodnar jutro przekaże na biurko Andrzeja Dudy opinię ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na antenie Polsat News potwierdziła to wiceministra sprawiedliwości, Maria Ejchart. To jeden z dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury ułaskawieniowej.





Wiadomo, co z opinią Bodnara ws. Kamińskiego i Wąsika. Padł konkretny termin

Alan Wysocki

