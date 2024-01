Cichopek i Kurzajewski żegnają się z "Pytaniem na śniadanie". Podziękowali widzom i nie tylko

Po prawie czterech latach z pracą w porannym programie "Pytanie na śniadanie" pożegnali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para prezenterów wydała oświadczenie, w którym podsumowała swoją współpracę z TVP. Nie zabrakło podziękowań dla widzów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o odejściu z "PnŚ"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Pytania na śniadanie", które prowadzili wspólnie od września 2020 roku. Gospodarze porannego show poznali się już wcześniej na planie formatu "Czar par". W 2022 roku oznajmili widzom, że są w związku.

Oświadczenie o odejściu Cichopek i Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie" pojawiło się w świetle ostatnich zmian w Telewizji Publicznej. We wtorek (23 stycznia) prowadzący wyjaśnili w mediach społecznościowych, że żegnają się z programem, jednak nie podali publicznie powodu tej decyzji.

"Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu 'Pytanie na Śniadanie'. Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu" – zaczęli swój wspólny wpis.

W dalszej części komunikatu Cichopek i Kurzajewski podziękowali również gościom, którzy "zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem", a także ekipie dbającej o "każdy szczegół produkcji".

Jak sami podkreślili, największe podziękowania z ich strony należą się telewidzom. "Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce" – wyjaśnili.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na Instagramie

W komentarzach pod oświadczeniem Cichopek i Kurzajewskiego zdania na temat ich odejścia są podzielone. "Cieszę się, że doczekałam tego momentu. Czas na dziennikarzy z prawdziwego zdarzenia"; "Szkoda, wyrzucają fajnych prowadzących"; "To już nie mam co oglądać"; "Ciekawe, czy to spontaniczna decyzja" – czytamy.

Cichopek i Kurzajewski biorą udział w WOŚP

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w sobotę (20 stycznia) na instagramowych profilach gwiazd TVP, Macieja Kurzajewskiego oraz Katarzyny Cichopek wylądował post, który jest związany z 32. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

"W tym roku wspieramy 32. Finał przez #SerduszkoNFT! Już teraz możesz przekazać darowiznę wybierając jedno lub więcej kolorowych serduszek w formie cyfrowych #NFT! To innowacyjny sposób otwierający przed Tobą zupełnie nowe możliwości pomocy! – wyjaśnili. Na koniec dodali: "Nie czekaj - pomóż teraz!".

Pod postem pojawiło się mnóstwo gorzkich słów skierowanych pod adresem Kurzajewskiego i Cichopek. Niektórzy stwierdzili, że dopiero po zmianie władzy "obudzili się" i dla troski o swój PR ogłosili, że dołączyli do wspierania Orkiestry.