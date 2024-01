– My nie jesteśmy byłymi posłami, mamy legitymacje poselskie – powiedział na antenie w Polsce.pl Mariusz Kamiński, dodając, że PKW nie wygasiła ich mandatów oraz nie ogłosiła naboru na ich miejsca w Sejmie.

Kamiński i Wąsik w kolejnym wywiadzie. "Nie jesteśmy byłymi posłami" wPolsce.pl

W drugi dzień po wyjściu z zakładów karnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kontynuowali medialne tournée. Tym razem narrację polityków PiS usłyszeli widzowie telewizji wPolsce.pl. Członkowie partii Jarosława Kaczyńskiego stwierdzili wywiadzie, że "nie są byłymi posłami". Prowadzący zauważyli, że w czwartek (25.01) przed gmach Sejmu ponownie wróciły barierki, które określili mianem "zasieków". Zapytali o medialne doniesienia, jakoby tego dnia na sali plenarnej, mieli się zjawić Kamiński z Wąsikiem.

Kolejny wywiad Kamińskiego i Wąsika

– Podczas ostatniej naszej zapowiedzi przed zatrzymaniem, że zamierzamy udać się do Sejmu i wykonywać swoje obowiązki poselskie, Hołownia przełożył posiedzenie, więc dzisiaj wykazał się aktem odwagi - nie przełożył - tylko jak rozumiem, zabezpieczył Sejm przed tymi dwoma "potworami" – ironizował Kamiński.

– My nie jesteśmy byłymi posłami, mamy legitymacje poselskie (...). PKW nie wygasiła naszych mandatów, nie ogłosiła naboru na miejsca po nas – powiedział Mariusz Kamiński.

Dziennikarze zapytali również o stan zdrowia polityków. Goście prawicowej stacji zaznaczyli, że czują się dobrze, choć w wyniku protestu głodowego stracili na wadze.

– Myślę, że ogólnie można powiedzieć, że w porządku. No trochę schudliśmy. Pewne problemy się pojawiały. Ale to jest pod kontrolą – przyznał były minister spraw wewnętrznych i administracji. – Ja wchodziłem w głodówkę z większym zapasem niż Mariusz Kamiński. Dzisiaj możemy się uśmiechać, ale łatwo nie było – żartował z kolei Maciej Wąsik.

Ułaskawieni politycy po raz kolejny podziękowali swoim żonom, partyjnym kolegom i "zwykłym ludziom", którzy przychodzili pod areszt by modlić się pod nim i dodawać osadzonym odwagi...śpiewem.

– Codziennie o godz. 18 - śnieg, mróz - ale byli tam ludzie i śpiewali, krzyczeli do nas. Słyszeliśmy to. To było niezwykłe i wspaniałe. Dostaliśmy piękne listy od ludzi, również spoza Polski – relacjonował Kamiński, który miał przysłuchiwać się protestom przez uchylone okno zza krat.

"Pierwsi więźniowie polityczni Tuska"

Wywiadowi towarzyszył duży telewizyjny pasek z napisem "Pierwsi więźniowie polityczni Tuska". Politycy nawiązali również do zorganizowanego przez PiS "Marszu Wolnych Polaków", który odbył się 11 stycznia.

– To, że ten rząd powstał 13 grudnia ma niezwykłą wymowę symboliczną. Absolutnie to jest tak jak z reżimem Jaruzelskiego. To są ludzie bezwzględni, łamiący prawo w sposób ostentacyjny. Mający zewnętrzne - mówię o zagranicznym - poparcie. Im się wydaje, że to wystarczy aby zniszczyć opozycję – podkreślił Kamiński.

Następnie polityk oznajmił, że osadzenie jego i Wąsika "miało być drastycznym przykładem dla zastraszenia ludzi". Dodał również, że "wyrok jest całkowicie bezprawny". Wąsik z kolei stwierdził wspomniany wyrok sądu w ich sprawie był "pozorny", a decyzję o głodówce nazwał "krzykiem o wolność".

– Tam nie było żadnych zbrodni. Tam, można by to było nazwać, były pewne niedociągnięcia w pracy operacyjnej – analizował wyrok w swojej sprawie Maciej Wąsik.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Przypomnijmy: pod koniec 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

9 stycznia wieczorem Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i trafili do więzienia, gdzie spędzili łącznie dwa tygodnie. We wtorek (23.01) prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym oznajmił, że ponownie ułaskawił polityków PiS.

Czytaj także: https://natemat.pl/538493,sejm-wasik-i-kaminski-nie-probowali-odebrac-przepustek