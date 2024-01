– W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje – powiedział w piątek (26.01) w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider opozycji dodał, że Polska jest pogrążona w kryzysie konstytucyjnym, ponieważ władza nie chce przestrzegać najwyższego aktu prawnego.

Zaskakujące wyznanie prezesa PiS. Kaczyński będąc w Sejmie stwierdził, że Sejm nie istnieje Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Po szokujących słowach o rzekomych torturach, którym miał być poddawany w radomskim więzieniu Mariusz Kamiński, prezes PiS po raz kolejny zaskoczył sejmowych reporterów. Tym razem Jarosław Kaczyński zebrał się na wyznanie ontologiczne i oznajmił mediom, że w jego opinii... Sejm nie istnieje.

Kaczyński w Sejmie mówi, że Sejm nie istnieje

– Jeżeli Sejm twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan (Szymon - red.) Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu – stwierdził cytowany przez PAP Jarosław Kaczyński... będąc w Sejmie.

Szef Prawa i Sprawiedliwości był dopytywany, co w takiej sytuacji powinno się zrobić. Wówczas polityk przyznał, że kraj jest pogrążony w chaosie prawnym, z którym może się uporać jedynie prezydent Andrzej Duda.

– Mamy w tej chwili zupełny kryzys konstytucyjny. Nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucji, czy choćby chce przestrzegać konstytucji. No, to powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje – usłyszeli dziennikarze.

Przypomnijmy: według przepisów, o ważności wyborów parlamentarnych rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów, co do poszczególnych protestów. 11 stycznia Izba ta stwierdziła, że wybory do Sejmu i Senatu z 15 października 2023 r. są ważne.

Czytaj także: https://natemat.pl/538661,wasik-i-kaminski-pojawia-sie-w-koncu-w-sejmie-znowu-beda-straszyc