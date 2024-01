Resort klimatu reaguje na nocny wybryk Bąkiewicza. "Czynności się już toczą"

Natalia Kamińska

D ziałacz skrajnych narodowców i były kandydat PiS w wyborach Robert Bąkiewicz postanowił na elewacji siedziby ministerstwa klimatu wymalować znak Polski Walczącej. Tak chciał uczyć Donalda Tuska "polskości". Resort już skomentował to, co się wydarzyło. Budynek resortu to zabytek.